保險小百科／境外保險商品 四點辨別防詐
境外保險商品常以資產管理公司、財務顧問等名義，透過社群平台宣傳販售，並以保費便宜、投資報酬率高、適合長期持有等話術吸引消費者，而這些保單是由未經金管會許可設立的國外保險公司所銷售，甚至有偽造風險。金管會提醒民眾切勿購買，以確保自身權益。
金管會建議可留意下列表徵辨別是否為境外保單：一、保險公司名稱多以英文列示。二、保單內容通常以英文書寫。三、保險費通常須以美元或其他外幣繳交。四、保險商品未載有在我國合法經營保險公司備查文號或經金管會核准銷售文號。
民眾若有保險需求，應選擇經金管會許可設立的保險公司購買。民眾可至金管會保險局或產、壽險公會網站查詢合格保險公司的聯絡資訊，也可至財團法人保險事業發展中心的「保險商品查詢」專區查詢擬投保商品。
