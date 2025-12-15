專家教你保／單身、頂客族保險 築起防護網

快訊

經濟日報／ 陳冠廷
全球人壽台安通訊處業務經理陳冠廷。全球人壽／提供
身為保險從業人員，我常遇到像年輕時的自己一樣的單身或頂客族客戶：雙薪無憂、享受自由，卻對保險猶豫不決。尤其不打算生子時，大家最常問「保險要怎麼保，才不會白繳？」

內政部2025年數據顯示，25至44歲單身人口已超過470萬，每三人就有一人單身；35至39歲未婚比率達47.6%，較2000年增加25%；總生育率僅0.78，創全球新低。這反映年輕世代因高生活成本、工作壓力與個人主義，選擇「不婚不生快樂一生」。保險不再為下一代鋪路，而是為自己築起防護網，讓保費成為守護財富的工具。

單身或頂客族的特色是生活彈性高、財務獨立強，無子女負擔，多將收入投入旅行、興趣或房產，平均月薪5至8萬元，儲蓄率逾30%。頂客族家庭比率從2019年的15%升至2025年的20%，注重品質生活，卻易忽略長期風險，因此保險需求從「保護家人」轉向「優化個人資產」。

然而，這些優勢也帶來隱憂，單身者面臨「孤獨老化」，無人照顧；頂客族雖有伴侶，但雙方高齡後長照需求加倍。國發會數據指出，台灣2025年進入超高齡社會，65歲以上人口占20%，平均壽命81歲，長壽讓醫療費用暴增。一場重疾可耗資百萬元，長照平均十年、每月5至10萬元。經濟風險如失業、通膨亦放大，因無子女後援。尤其這個世代，詐騙風險無時不在，根據警政署統計，2024年詐騙損失高達700億元，單身與頂客族因線上理財、投資積極，常成首要目標。一旦中招，無家人分擔，資金斷鏈立即影響生活與退休規劃。

年輕的時候，我們在意即時享樂與財務自由，追求工作平衡、健康管理與投資報酬，避開無用保障；未來則擔憂老後孤立，勞退金平均僅200萬元，不敵長壽需求；保險在此轉型為「多功能防護工具」，不僅轉移風險，還可享稅務優惠（如年金險扣稅上限2.4萬元），將保費轉化為穩定現金流或退休收入。重點是避免傳統壽險過度強調傳承，轉而聚焦個人保障與財富穩定，特別要納入防詐騙的資金保護機制。

建議保險預算控制在月薪10至15%，定期檢視調整。一位35歲頂客客戶透過此規劃，可將保費轉化為年報酬約5%的退休金，60歲累積約500萬元。及早布局，讓保險成為守護財富的夥伴。如果需客製化，可以參考全球人壽的投資型保單，提供彈性年金規劃，穩健守護未來。

（本文由全球人壽台安通訊處業務經理陳冠廷提供，記者戴玉翔採訪整理）

保險 頂客族

