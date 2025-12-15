AI導師助攻 業務員人數回升

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業務員2025年前十月登錄人數出爐，其中，壽險公司登錄人數回升至20.6萬人，整體登錄人數較9月增加704人，來到37.9萬人，業務員人數逐漸回升。為了招募新血，各大壽險除了積極推動跨界徵才，也用AI導師助攻，營造高效工作環境來留才和發揮人力最大價值。

根據壽險公會統計資料，今年10月壽險公司、保代、保經三大通路皆較上月維持正成長，壽險公司業務員人數較上月增加275人，來到206,480人。而保險代理人公司10月登錄業務員人數較上月增加78人，來到81,419人；保險經紀人公司登錄業務員較上月增加351人，達91,112人，整體登錄人數增加704人，來到379,011人，距離回到38萬人大關更進一步。

為了打造最強戰力，壽險公司推動各項育才、留才、轉職專案，祭出高額獎金，增加業務人員定著率，同時，為了迎接年輕世代加入，壽險公司推出AI導師、線上投保等方式，符合當下就業潮流。

新光人壽表示，除了推出師徒制「珍珠計畫」，也導入生成式AI技術，與神通資訊等科技廠商，打造可智能對練的「AI虛擬講師-商品對練課程」，讓新進同仁提高銷售自信心和快速累積銷售專業力。

南山人壽將「智能對練」導入生成式AI技術，業務員可透過手機或平板等智慧型裝置，隨時隨地與AI講師進行商品訓練、銷售、增員等應對練習。

壽險公司 AI

