保單健檢 數位科技幫大忙

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

為了深耕數位智能與創新回應市場需求，各大壽險不斷針對數位化服務推陳出新，富邦人壽之前推出的「健檢百保箱」，迄今已協助超過168萬人次檢視保障缺口，最近又宣布升級推出「癌症守護圖」以資料視覺化帶給客戶保單檢視全新體驗。

國泰人壽推出全新數位平台「保險視圖」，能協助保戶全面掌握個人保險輪廓；新光人壽的「智能保單健診系統」大幅提升業務員的服務效能，推動保險數位服務更進一步。

富邦人壽表示，為向各年齡層客戶推廣保單健檢觀念，應用光學字元辨識（OCR）與機器學習等科技推出「健檢百保箱」，迄今已協助超過168萬人次檢視保障缺口；鑑於「癌症」長達43年居國人十大死因之首，富邦人壽升級推出「癌症守護圖」，保障明細新增癌症住院實支實付、癌症門診實支實付、癌症基因檢測、癌症標靶治療等，並以視覺圖像化呈現，同時輔以「快速缺口分析」全新功能，協助業務員提升保障分析與建議效率，大幅推進保險數位服務新里程。

國泰人壽指出，今年推出全新數位平台「保險視圖」，協助保戶全面掌握個人保障輪廓，解決過往保單資訊分散、查找不易的痛點。「保險視圖」以「有、缺、補」為三大核心，整合個險與團險資訊，依據基礎醫療、意外、癌症、重大疾病、長照與壽險等六大保障類別，歸納保戶所有保單，並且透過AI推薦或熱門推薦功能，協助保戶快速補足保障缺口。

不僅如此，國壽也將人臉辨識全面導入投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等五大保險服務流程，縮短作業時間，並強化安全性。

新光人壽則推出「智能保單健診系統」透過保障分析引擎，能讓業務員快速整合客戶保單並即時計算保障，提升資料處理效率。而新壽以「新光e起遊」成為首家、可透過專屬網頁完成旅平險聲明同意投保的保險公司，重新定義投保流程的數位化體驗。

另外，新壽於2024年改版上線「智能客服」之後，全年服務人次達到145萬人次，提供各項AI創新服務的即時指引，例如「理賠醫起通」及FIDO驗證等服務內容，協助客戶快速理解保險資訊。

