金管會公布金融三業大陸曝險 銀行曝險淨值比再創新低

金管會公布最新的金融三業大陸曝險，其中在大陸經濟成長放緩，以及房地產和地方政府債務風險升高之下，最受矚目的銀行業大陸曝險截至10月底止，曝險占淨值比重已從9月底的14.8%再降至14.5%，而大陸曝險金額亦由9月底的7273.73億元再降至7134億元，不論是曝險金額或是淨值比，均續創史上新低水準。

10月底的銀行、保險、證期三業目前對大陸的曝險，分別為7134億、514億、76.6億元，合計7724.6億元。金管會日前表示，由於銀行大陸曝險占淨值比重持續降低，因此明年未有赴大陸實地金檢的打算，而最新的統計數據也證明，銀行在10月底的數字再創新低水準。

在銀行方面，以去年同期的淨值比19%來比較，一年來淨值比下降已達4.5個百分點，其中，曝險統計裡包括放款、投資與同業資金拆存等三大項目都同步下降，其中放款業務減少最多，年減950億元，而投資及資金拆存則分別減少474億和189億元；國銀主管指出，不論在授信或投資業務，都持續減碼，尤其是授信業務，在舊貸到期收回之後，新承作放款的條件均較先前嚴格許多，也因此授信部位大為減少。

銀行局副局長張嘉魁則分析，國銀的大陸曝險減少，主要和大陸經濟趨緩、地方政府債務升高，和不動產風險上升有關，使銀行趨於保守。

保險局公布的統計亦顯示，壽險業的投資水位持續下降，10月底從9月底的526億再降至514億，產險業則早在112年1月起就未再投資，保險局指出，與大陸地緣政治情勢風險升高、經濟衰退都有關係。

證期局的統計則顯示，大陸曝險在10月底降至76.6億元，創下史上單月新低水準，全為自營部位的下降，對此證期局副局長黃厚銘分析，主要由於美國關稅帶來的不確定性及風險升高，使券商減碼大陸的股債投資。