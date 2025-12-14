新光銀辦「財富新視界」講座 李鎮宇剖析2026年經濟大重組時代

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為協助高資產客戶在瞬息萬變的市場中精準佈局，新光銀行於日前在台北W飯店盛大舉辦「財富新視界・專屬回饋晚宴」。活動特別邀請台新新光金控首席經濟學家李鎮宇，以「2026駕馭經濟大重組時代」為題，深入剖析從AI產業價值驗收到全球經濟K型分化下的投資新思維，與現場貴賓共同探索未來的財富機遇。

新光銀行表示，在這充滿變化的時代，真正的財富不僅需精準的投資眼光，更來自金融機構與客戶間彼此互相信賴的關係。此次晚宴不僅是為了感謝貴賓長期的支持與信任，更希望透過專業的總經觀點，協助客戶在2026年即將到來的經濟轉折點上，能夠洞燭機先，穩健資產配置。

展望2026年，李鎮宇在演講中指出，AI產業的發展已進入「價值驗收」的關鍵階段。市場焦點將從初期的「硬體通膨」逐漸轉向「軟體變現」。隨著大型語言模型（LLM）的應用逐漸成熟，預估2026年將是AI服務收入跳躍式增長的一年。這意味著投資視野需同步調整，關注那些能夠將AI技術轉化為實際獲利模式的企業與領域。

在總體經濟層面，演講中提到全球經濟正呈現明顯的「K型復甦」態勢。在高科技與AI相關產業持續強勁成長的同時，傳統產業與部分內需市場則面臨較大挑戰，這種產業間的強弱分化將更為顯著。

此外，面對「看得見的手」即貨幣與財政政策的影響，未來的經濟結構可能出現新常態。李鎮宇分析，AI帶動的高額資本支出將推升GDP增長，但也可能伴隨著結構性的就業市場變化。因此，如何在這種環境中尋找「結構性贏家」成為投資顯學。投資人應審慎評估產業基本面，鎖定具備長期競爭優勢的領域，以駕馭經濟大重組時代的波動與機會。

晚宴在知性與感性交織的氛圍中圓滿落幕。新光銀行強調，將持續秉持專業與誠信，為客戶提供即時的市場洞察與客製化的財富管理服務，成為客戶在築夢踏實的道路上，最堅實的智慧好夥伴，新光銀行財富管理致力於提供客戶多元化金融商品與專業理財諮詢，秉持「認真、創新、永續」的精神，為客戶量身打造資產傳承與增值計畫。

