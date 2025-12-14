群益期貨2025人機對決落幕「牙醫戰隊」靠程式交易奪團隊最高獲利

群益期貨（6024）主辦的年度交易盛事「2025人機對決交易競賽」近日圓滿落幕。今年賽事延續群益期貨多年以主觀 VS 量化對決的實單競賽特色，吸引眾多交易好手與多位投資名人參與，競爭激烈程度創新高。歷經兩個半月角逐，最終由主觀交易選手以交易台指選擇權及股期奪下個人賽冠軍，程式交易團隊則橫掃團體獎項，完整展現多元交易策略在實戰中的強項。

這屆個人賽冠軍以53,904積分奪下全場最高榮譽並獲得15萬元獎金，在賽期內累積實質獲利超過2,000萬元，同步拿下「獲利王」，成為本屆最受矚目的選手之一。

在團隊組方面，以程式交易為核心展現更高的整體穩定度。團隊冠軍由「 Joption 智能平衡夢幻隊」以42,064分摘下，期間累積程式交易口數突破2萬口；其中，隊長suntree歐大以穩健策略拿下個人賽第二名，主要操作策略是透過選擇權半自動的下單機，進行選擇權雙邊賣出的價差策略，再度顯示量化策略在紀律性與持續輸出上的優勢。

團體組隊名「達文西量子無人機戰隊」，由群益期貨之前舉辦的全球交易大賽–人機對決的海外期貨組勝場王及擂台王冠軍蔡醫師帶領四位醫師成員，獲得團體組全台實戰累積獲利第一名，兩個半月該隊累積獲利約4,000萬元，該隊成員全部為牙醫師組成，2.5個月比賽期間獲利率約40%，成員由蔡醫師帶領自行撰寫程式交易策略進行實戰自動化交易，主要交易商品為納斯達克期貨多空操作與黃金期貨隔日沖及波段操作，而且真實發生理財交易智慧複製傳承，且做到理財交易可以雲端化自動化的結果。

此外，群益期貨今年同步推出黑白交易擂台賽，邀請市場多位頂尖投資達人參戰，包括期天資訊吳偉仁、新式型態學創辦人莎拉、啟蒙時代交易研究院創辦人賴聖唐、自由人、阿魯米、羊叔及聚財網等，堪稱期貨界的「交易明星賽」。

比賽最終由期天資訊以決賽最終權益數120萬強勢奪冠，抱走30萬元獎金；亞軍為「群益期戰隊」由經濟物理學博士 余韋德 帶領研究部、證投顧部與槓桿交易部跨單位組隊，以五勝一敗亮眼成績拿下第二名；季軍則由新式型態學創辦人「莎拉戰隊」奪得，以獨特的型態操作技巧，取得第三名成績。

整個擂台賽中討論度最高的一役，是冠軍隊期天資訊與亞軍群益期貨的正面交鋒。期天資訊戰隊在短短一小時內即創下9,000美元（約新台幣29萬元）獲利，刷新整個擂台賽「單場最高獲利」紀錄，讓線上觀戰的投資人反應熱烈。

群益期貨表示，今年的人機對決，展現主觀交易與量化策略在實戰中的成熟樣貌，也讓投資人看見不同策略的風險控管與穩健獲利方法。為表彰本屆優秀選手，並分享年度市場觀察，群益期貨將於12月26日舉辦「2026年投資展望會暨頒獎典禮」，特別邀請景氣預測中心孫明德主任擔任特別來賓，分享展望看法及贏家交易策略。