兆豐證券「兆好貸」祭出超優惠利率 歲末資金調度新選擇

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨聖誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資人靈活調度資金，同時不錯過台股投資契機，兆豐證券宣布自2025年12月1日起至2026年3月31日止，推出「兆好貸」不限用途款項借貸優惠利率活動。活動期間內透過線上申辦，特定標的即可享有超優惠股票借貸利率，協助投資人活化手中持股，讓股票變身靈活現金，資金運用更加隨心所欲。

許多投資人長期持有績優股領取股息，但在面臨短期資金需求時，往往陷入「忍痛賣股」或「錯失波段行情」的兩難局面。兆豐證券表示，透過「兆好貸」不限用途款項借貸服務，投資人可將庫存股票作為擔保品進行借款，不僅能保留原有的股利、股票上漲等權益，更能快速取得資金解決生活所需；無論是購屋頭期款、購車、居家裝潢或年節旅遊，都能透過手中資產輕鬆應對，無需變賣持股。

兆豐證券秉持數位創新精神，「兆好貸」以「股票輕鬆貸」為核心概念，打造直覺、高效的數位化申辦流程，並具備三大核心優勢。優勢一、簡單申請：客戶可24小時透過兆豐證券官網或行動VIP APP線上完成申請，免出門、免臨櫃，打破傳統辦理的時間與空間限制；優勢二、快速撥款：完成線上申請並經審核通過後，即可快速撥款，讓客戶在資金需求時刻，能夠即時取得；優勢三、個人化服務：整合至個人化服務專區，系統提供個別股票利率即時試算功能，客戶可立即查詢可借金額，擔保品轉入一鍵完成，操作介面簡單直覺，大幅提升申辦效率。

兆豐證券本次推出的「兆好貸」優惠利率活動，特別鎖定2025年底至2026年第1季的資金需求旺季，提供極優渥的利率方案。投資人不僅能靈活調度資金過好年，更能運用持股借貸資金進行再投資，放大資產效益，提前佈局2026年台股新趨勢。