快訊

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

在家就能完成！最給力的運動清單幫助你燃燒脂肪、增強肌力

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

兆豐證券「兆好貸」祭出超優惠利率 歲末資金調度新選擇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著時序進入2025年歲末年終，民眾面臨聖誕跨年、農曆春節紅包、旅遊規劃及明年的投資布局，資金需求邁入高峰期。為協助投資人靈活調度資金，同時不錯過台股投資契機，兆豐證券宣布自2025年12月1日起至2026年3月31日止，推出「兆好貸」不限用途款項借貸優惠利率活動。活動期間內透過線上申辦，特定標的即可享有超優惠股票借貸利率，協助投資人活化手中持股，讓股票變身靈活現金，資金運用更加隨心所欲。

許多投資人長期持有績優股領取股息，但在面臨短期資金需求時，往往陷入「忍痛賣股」或「錯失波段行情」的兩難局面。兆豐證券表示，透過「兆好貸」不限用途款項借貸服務，投資人可將庫存股票作為擔保品進行借款，不僅能保留原有的股利、股票上漲等權益，更能快速取得資金解決生活所需；無論是購屋頭期款、購車、居家裝潢或年節旅遊，都能透過手中資產輕鬆應對，無需變賣持股。

兆豐證券秉持數位創新精神，「兆好貸」以「股票輕鬆貸」為核心概念，打造直覺、高效的數位化申辦流程，並具備三大核心優勢。優勢一、簡單申請：客戶可24小時透過兆豐證券官網或行動VIP APP線上完成申請，免出門、免臨櫃，打破傳統辦理的時間與空間限制；優勢二、快速撥款：完成線上申請並經審核通過後，即可快速撥款，讓客戶在資金需求時刻，能夠即時取得；優勢三、個人化服務：整合至個人化服務專區，系統提供個別股票利率即時試算功能，客戶可立即查詢可借金額，擔保品轉入一鍵完成，操作介面簡單直覺，大幅提升申辦效率。

兆豐證券本次推出的「兆好貸」優惠利率活動，特別鎖定2025年底至2026年第1季的資金需求旺季，提供極優渥的利率方案。投資人不僅能靈活調度資金過好年，更能運用持股借貸資金進行再投資，放大資產效益，提前佈局2026年台股新趨勢。

股票 兆豐

延伸閱讀

Fed降息 台股攻3萬點

台股持穩 法人建議優先布局具備業績支撐與 AI 題材的族群

民投公司控郭倍宏借貸5億元匯新帳戶 民事求償遭駁

京華城案本周開辯論庭 陳佩琪嗆檢察官「騙票搜索」：根據柯黑瞎掰內容辦案

相關新聞

央行理監事會12月18日召開 利率估不動 選擇性信用管制也可能不變

中央銀行18日召開第4季理監事會議，外界聚焦其將公布二項關鍵數據：2025、2026年經濟成長率估值及消費者物價指數（C...

匯市最前線／台幣30.8~31.3元波動

新台幣上周五（12日）匯價收在31.202元、升值6.6分。上周小升5.6分、升幅約0.17%，連續第三周收紅。匯銀人士...

內政部偕六大銀行推線上不動產抵押權塗銷 完成7,300件

為提供民眾優質便捷的地政服務，內政部與金融機構合作推動網路申辦抵押權塗銷登記試辦服務。內政部表示，國泰世華、玉山、台北富...

專家估央行12月理監事會利率連7凍 匯率才是難題

中央銀行將於18日召開第4季理監事會，由於今年經濟成長率預測值大幅上修至7%以上，11月消費者物價指數（CPI）年增率跌...

央行評估比特幣有四風險 不適合當儲備資產

針對比特幣是否作為中央銀行儲備資產議題，中央銀行最新《比特幣是否作為中央銀行儲備資產》報告指出，比特幣作為儲備資產有四大...

央行報告點出比特幣五個好處 埋下伏筆

在全球央行加速探索數位資產之際，捷克央行近日宣布組建「數位資產測試投資組合」，引發國際關注。台灣中央銀行也同步在最新發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。