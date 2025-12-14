群益證52家分公司全數通過國健署安心血壓站優良級認證 守護健康財富

群益金鼎證券積極履行企業社會責任（ESG），致力於推動全民健康福祉，全台52家分公司日前已全數通過衛生福利部國民健康署的嚴格審核，榮獲「安心血壓站+（優良級）」認可標誌，全面開放提供社區民眾及客戶量測血壓。群益金鼎證券不僅提供專業的金融服務，更體現以人為本，將健康服務延伸至社會大眾的承諾。

群益金鼎證券作為首批響應國健署「722安心血壓站」計畫的合作夥伴，在全台灣52家分公司均配置腕道式血壓計，量測站點的設置完全符合國健署的標準，榮獲「安心血壓站+（優良級）」認可標誌，所有站點目前皆已標示於國健署血壓站地圖中，民眾可上網查詢附近的群益金鼎證券分公司就近利用。

群益證12月10日參加國健署舉辦的安心血壓站健康促進交流會，會中交流各種健康促進措施的方向與經驗，期盼未來能藉此更強化對民眾的健康促進服務。群益金鼎證券總經理李文柱表示：「我們深信，員工與客戶的健康是企業永續發展的基石。全台52家分公司皆獲得優良級認可，代表我們不僅提供穩定可靠的金融服務，更肩負起守護社會健康的責任。不論是否為群益客戶，我們都歡迎多加利用我們的安心血壓站，免費量測，養成自主血壓管理的習慣。」

群益金鼎證券深知所有客戶都是珍視的夥伴。在全台52家分公司積極導入優良級安心血壓站之前，硬體設施均已針對不同客戶需求加以改善，例如：增設老花眼鏡、放大鏡等友善設備，並增設友善服務櫃檯，讓高齡長者可以優先辦理業務。在軟體服務上，群益打造以心為本的高齡友善環境，不僅在群益金融網上設立「群益金融友善」服務專區、在e櫃台APP提供影音教學入口與字體大小調整功能，更針對65歲以上高齡客戶及弱勢族群設立專屬的關懷提問機制。透過專人服務及時提醒異常交易風險，並在銷售金融商品前進行詳細的風險評估與說明，全方位守護高齡客戶的投資安全與服務體驗。

除了實體站點的專業服務外，群益金鼎證券更將健康理念延伸至內部推廣與社會公益，群益證針對內部員工也舉辦了「群起來走走，益起做公益」線上ESG公益健走活動，鼓勵員工下載APP挑戰「每日萬步」與「血壓登記」，透過數位科技將健康行為轉化為公益實踐，個人累積達20萬步，公司即捐款予聯合勸募協會，成功達到健康、科技與公益三方共好的目標，獲得內部廣大迴響。

群益金鼎證券以「守財富、護健康」的雙重承諾，持續為客戶及社會大眾提供最專業、安心的金融服務，實踐永續經營的品牌價值。