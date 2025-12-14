央行理監事會12月18日召開 利率估不動 選擇性信用管制也可能不變

中央銀行18日召開第4季理監事會議，外界聚焦其將公布二項關鍵數據：2025、2026年經濟成長率估值及消費者物價指數（CPI）預測，並關注政策利率與選擇性信用管制動向。市場普遍預期，政策利率將維持「連七凍」，而信用管制亦以持續不變為基調；不過，央行在會後聲明的「用詞」被視為未來匯市、房市與未來政策走向的重要觀察指標。

在今年第3季理監事會中，央行曾預估我國2025年經濟成長率為4.55%，2026年為2.68%；通膨方面，今年CPI與核心CPI分別為1.75%與1.67%，明年則為1.66% 與1.64%。

然而，隨著人工智慧（AI）興起帶動全球科技供應鏈需求大增，台灣出口表現強勁，主計總處已大幅上修最新經濟成長率預測。主計總處預估今年經濟成長率將達7.37%，創金融海嘯以來、近15年新高；明年成長率也上調至3.54%。在此背景下，市場預期央行本季將同步上修經濟成長率估值。

近五年放款加權平均利率

通膨方面，主計總處則逆勢下修預測，認為今年CPI僅1.67%，為近五年低點，明年續降至1.61%。在國內物價壓力緩和、能源價格走勢穩定之下，央行也可能在會議中調降通膨估值。

市場亦關注央行是否調整選擇性信用管制。根據央行近期公布數據，9月與10月銀行不動產放款占比維持在 36.49%與36.64%的高檔。外界關心「首購」、「都更」與「危老」等政策性房貸，未來是否有機會排除於監管範圍之外，以回應市場與政策需求。

值得注意的是，即便央行政策利率已連續六季按兵不動，本國銀行放款平均利率卻在第3季升抵2.51%，創下自 2009年第1季以來、約67季新高。不動產業者認為，平均放款利率走高，與央行連七波的選擇性信用管制相關，使銀行放款條件轉嚴。

銀行業者則指出，市場實際利率主要受資金供需、金融市場利率、同業競爭與風險溢酬等因素牽動；當資金成本上升、存款結構偏向高利定存，或放款偏向高風險品項時，即使央行未升息，存放款利率亦可能同步走高。