快訊

2度中斷！羅志祥小巨蛋開唱爆「嚴重失誤」 他當場喊卡：先回家！

中研院評議會速戰速決 院長候選人陳建仁獲「高度共識」

泰柬衝突有望停火？川普稱雙方達成協議 泰總理否認「並未討論」

台新公益「您的一票」 捐贈3580萬助141家團體

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
「您的一票，決定愛的力量」捐贈典禮合影。圖／台新銀行公益慈善基金會提供
「您的一票，決定愛的力量」捐贈典禮合影。圖／台新銀行公益慈善基金會提供

台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉辦捐贈典禮，本屆共捐出3,580萬，計141家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率逾5成。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，今年活動是台新與新光金控合併後首次的公益盛會，待所有子公司合併完成，新光加入戰力之後，相信未來「您的一票」活動將更盛大。鄭家鐘也指出，今年活動因應物價上漲，提高「社會福利」領域捐助金額至1,920萬元，同時保障投票權益並防範詐騙，投票機制全面改採LINE官方帳號登入，本屆活動總投票數仍有53萬3,660票，近28萬人參與，反映社會愛心依舊熱烈。

鄭家鐘進一步說明，本屆活動計270家團體及個人參與票選，共有141家團體獲得公益基金及資源，發出3,580萬，總得獎率逾5成，其中社福領域（含王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺及老人福祉協會）捐出3,495萬元給131家團體，台新也會針對未入選團體協助媒合天使團資源。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍指出，愛的力量平台極致發揮影響，讓人人都能參與並感受到幸福。台北市艋舺龍山寺今年提高捐贈金額，董事長黃書瑋鼓勵社福團體勇於自我行銷，展現自己讓更多人認識，落實活動核心理念。首次加入社福領域的中華民國老人福祉協會，理事長韓春菊分享獲獎提案多運用自然輔助療法，愉快且有尊嚴地重建長輩生活。

中華電信基金會經理張嘉芳發現今年獲選提案囊括兒童、青少年到長輩銀髮族的數位培力，內容豐富多元。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，基金會成立十周年並穩健成長，未來持續與您的一票活動深化社會企業的影響力。公益傳播基金會執行長唐平榮則指出，公益路上需要有更多人願意傾聽、紀錄與傳播，公益傳播領域讓年輕人參與其中，用不說教的方式鼓勵青年創作，還同時為公益發聲。

活動 董事長 台新

延伸閱讀

性命垂危中…菲律賓土狗遭割舌引公憤 社福部長懸賞5萬元緝凶

台新新光金併購 雙獎肯定

台新新光金吳東亮表揚服務楷模暨團隊

台新新光金子公司高層新布局！黃敏義明年元旦起任台新人壽總座

相關新聞

內政部偕六大銀行推線上不動產抵押權塗銷 完成7,300件

為提供民眾優質便捷的地政服務，內政部與金融機構合作推動網路申辦抵押權塗銷登記試辦服務。內政部表示，國泰世華、玉山、台北富...

專家估央行12月理監事會利率連7凍 匯率才是難題

中央銀行將於18日召開第4季理監事會，由於今年經濟成長率預測值大幅上修至7%以上，11月消費者物價指數（CPI）年增率跌...

央行評估比特幣有四風險 不適合當儲備資產

針對比特幣是否作為中央銀行儲備資產議題，中央銀行最新《比特幣是否作為中央銀行儲備資產》報告指出，比特幣作為儲備資產有四大...

央行報告點出比特幣五個好處 埋下伏筆

在全球央行加速探索數位資產之際，捷克央行近日宣布組建「數位資產測試投資組合」，引發國際關注。台灣中央銀行也同步在最新發布...

投信申請躍進計畫 鬆綁

金管會積極衝刺亞洲資產管理中心與台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）績效，昨（12）日公告修正證券投資信託事業鼓勵措施，放寬...

玉山金擬發債185億元

玉山金控昨（12）日公告將發行無擔保一般順位普通公司債，發行上限新台幣185億元，經主管機關核准後兩年內分次發行。玉山指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。