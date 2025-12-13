台新公益「您的一票」 捐贈3580萬助141家團體

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉辦捐贈典禮，本屆共捐出3,580萬，計141家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率逾5成。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，今年活動是台新與新光金控合併後首次的公益盛會，待所有子公司合併完成，新光加入戰力之後，相信未來「您的一票」活動將更盛大。鄭家鐘也指出，今年活動因應物價上漲，提高「社會福利」領域捐助金額至1,920萬元，同時保障投票權益並防範詐騙，投票機制全面改採LINE官方帳號登入，本屆活動總投票數仍有53萬3,660票，近28萬人參與，反映社會愛心依舊熱烈。

鄭家鐘進一步說明，本屆活動計270家團體及個人參與票選，共有141家團體獲得公益基金及資源，發出3,580萬，總得獎率逾5成，其中社福領域（含王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺及老人福祉協會）捐出3,495萬元給131家團體，台新也會針對未入選團體協助媒合天使團資源。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍指出，愛的力量平台極致發揮影響，讓人人都能參與並感受到幸福。台北市艋舺龍山寺今年提高捐贈金額，董事長黃書瑋鼓勵社福團體勇於自我行銷，展現自己讓更多人認識，落實活動核心理念。首次加入社福領域的中華民國老人福祉協會，理事長韓春菊分享獲獎提案多運用自然輔助療法，愉快且有尊嚴地重建長輩生活。

中華電信基金會經理張嘉芳發現今年獲選提案囊括兒童、青少年到長輩銀髮族的數位培力，內容豐富多元。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，基金會成立十周年並穩健成長，未來持續與您的一票活動深化社會企業的影響力。公益傳播基金會執行長唐平榮則指出，公益路上需要有更多人願意傾聽、紀錄與傳播，公益傳播領域讓年輕人參與其中，用不說教的方式鼓勵青年創作，還同時為公益發聲。