陪跑到財務自由 獨立理財顧問成趨勢

「理財不是投資，不只是挑選工具，不是只看賺多賺少。」致力於推動獨立財務顧問（IFA）制度的以諾理財規劃顧問公司創辦人李鳳蘭表示，理財規畫是在客戶人生目標設定及現實基礎上，規畫一輩子、甚至留給下一代的金錢，它包含收支、信用、風險、資產等四大根基，是完整財務系統；她強調，IFA就是整合客戶投資、保險、退休、稅務與傳承，設計個人化財務藍圖，理財顧問陪跑到財務⾃由。

過去以來台灣市場，絕大多數理財顧問仍以產品銷售為主，李鳳蘭致力於在台推動獨立財務顧問（IFA），以諾也是全台首家以「非產品銷售」顧問模式營運的微型企業，而是從客戶家庭成員目標、專業理財管理出發，就像「理財教練」，一直提供客戶具體規畫與建議直至退休後，甚至傳承下一代資產，打造360度財務系統。

獨立財務顧問（IFA）在美國、在英國、美國與澳洲已是主流，台灣則在起步階段。以諾於12月7日在台北舉辦IFA講座，政⼤商學院副院長、政大財務管理學系特聘教授周冠男親自出席演講，他並表示，理財規畫是專業，包括收入、支出、保險、繼承、買什麼商品等等，這些並沒有想像中簡單。就像人生病了，要看醫生；若家庭財務病了，就要找理財顧問檢討一樣。

他提到，台灣目前理財都是只賣片斷商品，不看整體規畫，但要理財務，就要先找出問題源頭，這對財務健全才有幫助，至於買什麼商品都是最尾端的決定。周冠男提到，當今市融市場充滿利益衝突場所，賣金融商品的人、與投資人或委託人，利益常是不一致，例如手續費及佣金就是例子，他建議，「購買金融商請洽沒有利益衝突的對象」。

IFA制度正是獨立於金融機構之外。李鳳蘭表示，獨立理財顧問是不隸屬在任何金融機構底下，而是以「收費式、制度化、非銷售導向」顧問模式，建立一個讓理財顧問可以單純為客戶思考的環境，專注為個人與家庭量身打造長期可行的財務策略，IFA制度從根本改變顧問與客戶之間的信任關係。

李鳳蘭在講座以「360º財務規劃系統」為題，向各界介紹IFA制度。她表示，「投資最大風險就是對自己目標一無所知」，所以理財規畫是要從詢問、確認客戶的價值觀及目標優先順序著手，為達成客戶人生目標進而規畫財務藍圖，調整支出、保險、管理信用、並挑選投資工具，同時也要著重財務安全線。

「光只考慮投資項目是有偏誤的」，她舉例，她有客戶規畫55歲退休，在保險銷售員話術下買了很多儲蓄型保險，她把這項投資工具投報率量化後，發現她根本不能在55歲退休，報酬比想像低，必須延後十年退休，「單一退休規畫代價，遠比想像中巨大」。

她表示，理財規劃是⼀項「系統⼯程」，有四大根基、六大步驟。四大根基是指收支、信用、風險、資產，缺⼀不可。她舉例，她在協助客戶理財規畫，經常發現的是，支出比想像中多。假設一位30歲年輕人，以設年化報酬率6%、通膨2%、薪資成長率3%、提領率4%計算，退休後若想維持退休前約六成生活水準，現在這位年輕人就必須每月儲蓄三成，規畫以36年來達成。理財務顧問協助這名客戶檢視財務，調整消費習慣、管控信用，檢視是否償還負債、並進行資產定錨配置，包括「保命錢」、「儲蓄錢」、「投資財」等，並獲取複利報酬。