內政部偕六大銀行推線上不動產抵押權塗銷 完成7,300件
為提供民眾優質便捷的地政服務，內政部與金融機構合作推動網路申辦抵押權塗銷登記試辦服務。內政部表示，國泰世華、玉山、台北富邦、安泰、凱基及中國信託等6家試辦銀行，2025年已完成7,300件客戶的網路塗銷抵押權登記，替民眾省下到地政事務所臨櫃辦理的手續。
內政部說明，民眾向銀行清償不動產抵押貸款後，銀行會發給民眾債務清償證明書或抵押權塗銷同意書，再自行前往地政事務所申辦塗銷登記。
內政部表示，試辦銀行則可配合客戶需要，透過網路申辦塗銷抵押權服務，在客戶清償貸款後，經由網路系統及電子簽章方式，直接向地政事務所申辦抵押權塗銷登記，不僅為客戶提供多一分友善貼心的服務，也減少客戶及業者的時間成本與碳足跡。
內政部指出，為配合服務型智慧政府政策，自2024年11月起試辦金融機構網路申辦塗銷抵押權登記，並在資訊安全的原則下規劃相關作業，試辦的金融機構只要向內政部註冊帳號，配合調整內部流程及人員教育訓練後，即可上路申辦。
內政部特別感謝六家試辦銀行的積極配合，目前網路申辦案件量持續增加，未來也將繼續擴大推廣至其他金融機構，共同合力推動，讓更多民眾能享受到此友善便捷的服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言