內政部偕六大銀行推線上不動產抵押權塗銷 完成7,300件

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
內政部偕六大銀行推線上不動產抵押權塗銷。內政部／提供
為提供民眾優質便捷的地政服務，內政部與金融機構合作推動網路申辦抵押權塗銷登記試辦服務。內政部表示，國泰世華、玉山、台北富邦、安泰、凱基及中國信託等6家試辦銀行，2025年已完成7,300件客戶的網路塗銷抵押權登記，替民眾省下到地政事務所臨櫃辦理的手續。

內政部說明，民眾向銀行清償不動產抵押貸款後，銀行會發給民眾債務清償證明書或抵押權塗銷同意書，再自行前往地政事務所申辦塗銷登記。

內政部表示，試辦銀行則可配合客戶需要，透過網路申辦塗銷抵押權服務，在客戶清償貸款後，經由網路系統及電子簽章方式，直接向地政事務所申辦抵押權塗銷登記，不僅為客戶提供多一分友善貼心的服務，也減少客戶及業者的時間成本與碳足跡。

內政部指出，為配合服務型智慧政府政策，自2024年11月起試辦金融機構網路申辦塗銷抵押權登記，並在資訊安全的原則下規劃相關作業，試辦的金融機構只要向內政部註冊帳號，配合調整內部流程及人員教育訓練後，即可上路申辦。

內政部特別感謝六家試辦銀行的積極配合，目前網路申辦案件量持續增加，未來也將繼續擴大推廣至其他金融機構，共同合力推動，讓更多民眾能享受到此友善便捷的服務。

內政部 中國信託

