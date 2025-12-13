快訊

央行：主要國家央行對比特幣納入準備資產持審慎態度

中央社／ 台北13日電
比特幣。 路透
虛擬資產愈來愈盛行，中央銀行報告指出，比特幣存在價格波動大、安全性與流動性不足等風險，主要國家央行對比特幣納入準備資產多持審慎態度。

美國總統川普上任後力挺虛擬資產，這讓各國政府態度開始轉變。不過，對於比特幣是否扮演更重要角色，央行在「比特幣作為央行準備資產或國家戰略儲備之分析」報告明確點出，比特幣等虛擬資產如果要作為準備資產，有諸多面向待改善。

部分比特幣支持者認為，比特幣總發行量固定，具有稀缺性，可避免因超發而導致通膨，且需耗費電腦算力進行挖礦，特性類似黃金而將之喻為「數位黃金」，並認為可比照黃金，將比特幣納入官方準備資產。

不過，央行報告指出，對於將比特幣納入準備資產的想法，主要國家的央行多持審慎態度。

央行說明，對各國央行而言，持有準備資產的目標是國家遭受衝擊時，可維持經濟與金融穩定，以及執行外匯政策，因此首重安全性與流動性，此外，還要考量因應國際貿易與金融流量所需的幣別配置及穩定收益。

央行接著表示，比特幣等虛擬資產價格波動大，市場深度、廣度均不如傳統金融市場（如國際主要貨幣及政府債券等），安全性與流動性都不足，加上仍有市場操縱、詐欺等作業風險，以及許多虛擬資產活動缺乏監管，因此目前不宜納入準備資產。

央行強調，即使比特幣可能具有產生高收益的潛力，但價格波動劇烈，非央行穩健投資標的。

