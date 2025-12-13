專家估央行12月理監事會利率連7凍 匯率才是難題

中央銀行將於18日召開第4季理監事會，由於今年經濟成長率預測值大幅上修至7%以上，11月消費者物價指數（CPI）年增率跌破1.5%，顯示經濟成長強勁、無通膨疑慮；學者專家普遍認為，這次央行利率政策將「連7凍」，相較利率，匯率才是央行眼前的頭痛課題。

美國聯準會於台灣時間11日凌晨宣布降息1碼，利率預測點陣圖顯示明年續朝寬鬆方向前進。台灣央行也將於18日舉行理監事會，不過市場幾乎完全押注利率「連7凍」，甚至到2026年上半年，利率都按兵不動。

央行總裁楊金龍多次公開表示，貨幣政策調整主要關注3件事，國內經濟成長率、通膨情況以及主要經濟體貨幣政策動向。

觀察前2項經濟數據，儘管今年美國關稅烏雲籠罩，增添景氣不確定性，但AI商機大爆發，台灣出口締造佳績，主計總處11月底大幅上修全年經濟成長率預測值至7.37%，並下修今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值至1.67%；再看主計總處最新公布的11月CPI，增速放緩至1.23%，創逾4年半最低水準。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超直言，「這次（利率決策）毫無懸念」，根據主計總處預測，在今年經濟成長率7.37%的高基期之下，明年還有3.54%的表現，經濟成長如此亮眼，通膨率也相當和緩，很難找到降息理由，除非看到出口明顯下降，央行才會思考是否調整利率決策。

台經院所長吳孟道持同樣看法，他表示，即便2026年，台灣經濟成長率維持在3%以上，算是適中表現，通膨也維持在2%以下，央行沒有調整利率的急迫性；再者，台灣央行偏向保守，會跟在主要國際經濟體後面，推測明年央行至少在2026年上半年，都不會調整利率，而是先關注國際局勢變化，採取「停看聽」策略。

「以先後順序來看，央行考慮的應該是匯率、房市，最後才是利率」，林啟超分析，眼前讓央行頭痛的議題恐怕是匯率；美國聯準會降息方向明確，只是速度快慢的問題，而明年1月聯準會新任主席人選可望出爐，市場普遍預期新任聯準會主席立場更為鴿派，可能推動美元轉為弱勢格局。

林啟超認為，市場期待聯準會降息，台美利差收窄，台灣經濟成長又優於其他經濟體，均支撐新台幣匯價偏升。

吳孟道指出，大環境因素推動新台幣走升，央行必須緊盯匯市，避免重現今年5月初新台幣猛烈升值，企業哀鴻遍野的情況。

外界關切，台灣央行與美國財政部11月中旬發布匯率聯合聲明，是否將使央行調節匯市受到掣肘。吳孟道認為，台灣央行與美國財政部發布聯合聲明，就匯率議題達成共識，意即「報備過了」，而且央行公布的數字是淨額，背後仍有操作空間，不至於讓央行調節匯率時處處受限。

房市方面，學者專家持相同看法，央行此次不會鬆綁房市管制，而是檢視屆滿一年的國銀自主控管不動產總量管制計畫成效後，再決定是否調整。

林啟超認為，央行去年推動第7波選擇性信用管制以及國銀自主管理改善計畫，好不容易執行1年，成效初步顯現，不太可能馬上大幅鬆綁；只是新青安政策點燃預售購屋熱潮，接下來將迎來交屋高峰，可能衍生貸款成數等問題，央行要如何權衡，會是下個難題。

台經院產經資料庫總監劉佩真也認為，央行12月理監事會議料將維持目前管制措施，比較可能的鬆綁時間點應是落在明年上半年。