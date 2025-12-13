聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金挺社創企業 7度獲「卓越領航獎」首獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國泰金控整合集團力量，透過採購社創服務與商品，以行動支持社會創新，第七度贏得「卓越領航獎」首獎佳績。由國泰人壽協理廖昶超代表出席領獎。圖／國泰金控提供
國泰金控整合集團力量，透過採購社創服務與商品，以行動支持社會創新，第七度贏得「卓越領航獎」首獎佳績。由國泰人壽協理廖昶超代表出席領獎。圖／國泰金控提供

經濟部中小及新創企業署昨日舉辦二○二五年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎典禮，國泰金控整合集團力量，透過採購社創服務與商品，第七度贏得「卓越領航獎」首獎。

國泰金控今年再度攜手旗下子公司，積極落實責任採購原則，與廿三家「社創企業」合作，採購金額突破二點三億元，相較去年成長近四倍。

國泰自二○一八年起參與「Buying Power」計畫，透過採購商品與服務的過程，深入了解社會創新組織背後的理念，迄今累計採購社創商品及服務已逾四點五億元，採購項目多元，包含員工教育訓練、保戶服務、辦公大樓溫室氣體盤查與清潔服務等，以實際行動支持社創企業。

國泰人壽從內部推動人才培育，包含職涯諮詢服務、人工智慧（ＡＩ）實體課程，到外部提供保戶服務與推廣活動，支持社會創新組織發展，實踐責任消費。國泰世華銀在採購流程中，優先選用具環保認證、綠色標章產品，今年採購金額較去年同期成長近五倍。國泰產險採購多元社企商品，涵蓋永續顧問服務、清潔服務、印刷品。

國泰證券以節能減碳、環境永續諮詢顧問服務為主，其次有銀色大門社福平台，為弱勢長者送餐、寒冬送暖等關懷行動。國泰投信今年舉辦「永續日」，由總經理張雍川帶領百名志工及眷屬深入宜蘭寒溪部落，舉行植樹公益活動，透過實際採購在地物資與志工參與，推動生態復育與原住民文化共融。

國泰金 永續 人工智慧

延伸閱讀

將太陽月亮裝進美術館 謝榕蔚摘台北美術獎首獎

雁飛計畫及四共 三芝福成社區發展協會拿新北首獎

台企銀奪玉山獎雙首獎

國泰投資沃旭大彰化西南風場 上限不超過339.99億

相關新聞

台灣將成富裕經濟體？GDP成長「脫離長期趨勢線」 法人這麼說

全球經濟在主要經濟體進入降息循環、通膨壓力反覆、貿易衝擊與地緣政治風險交織下持續震盪，但科技支出與AI相關需求仍是支...

王道銀行今年獲利受大陸市場波及 駱怡君：明年目標著重輕資本

王道銀行（2897）12日晚間舉行集團耶誕點燈及感恩音樂會，由於王道銀行今年獲利因轉投資日盛台駿事業受大陸市況影響而衰退...

國泰金挺社創企業 7度獲「卓越領航獎」首獎

經濟部中小及新創企業署昨日舉辦二○二五年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎典禮，國泰金控整合...

站穩腳跟！王道銀董事長駱怡君：明年聚焦輕資本與海外布局

王道商業銀行今（12）日晚間舉辦耶誕點燈祈福與音樂會，董事長駱怡君指出，王道銀今年前11月每股稅後純益（EPS）為0.6...

數位金融競爭揭曉 第一銀行iLEO拿下國家品牌玉山獎首獎成最大贏家

憑藉卓越金融科技創新力與深厚品牌影響力，第一銀行iLEO數位銀行於第22屆「國家品牌玉山獎」中榮獲「最佳品牌首獎」最高榮...

國泰世華CUBE信用卡2026上半年權益出爐！「集精選」新增這通路

國泰世華銀行公布2026上半年CUBE信用卡權益，不僅持續以「多元場景、彈性選擇」為核心，滿足卡友在數位生活、旅遊、購物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。