台幣升6.6分 周線連三紅
美國聯準會（Fed）如市場預期宣布降息1碼並重啟購債，全球金融市場降息行情已大致反應完畢，市場關注Fed主席新人選，在國際資金流向更敏感氛圍下，新台幣本周延續先前升勢，昨（12）日以31.202元作收，單周小升5.6分，單周升幅約0.17%，連三周收紅。
匯銀人士表示，降息消息充分反映後，投資人注意力迅速轉向近日可能公布的新任Fed主席人選。市場普遍預期，現任白宮國家經濟委員會主任哈塞特接任機率高，牽動未來政策風向。
新台幣昨日在外資匯入盤中一度強升逾1角，惟央行尾盤調節，使匯價收在31.202元、升值6.6分，股匯雙漲，單日成交量達15.04億美元。
