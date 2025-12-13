六大壽險業者備戰新制 主推三大商品

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

六大壽險業者備戰2026年IFRS 17與ICS新制上路，目標是逐步改變壽險業商品結構並已提前布局，普遍聚焦提升CSM、降低幣別錯配風險，以及強化美元計價保障型保單，利變型商品仍被視為市場主力，分紅保單和投資型保單也有望跟隨投資市場帶動新契約保費收入與CSM。

國泰人壽指出，因應新制核心策略是累積高CSM、降低幣別錯配，因此嚴格控管台幣利變型商品發行，將健康險、美元利變型與美元保障型商品，以及投資型保單視為三大主力商品。今年前十月國壽新契約保費主要成長動能來自利變型保單，明年核心仍是美元利變型保單，但成長將較今年趨緩；健康險預期成長5%，投資型依市場行情存在不確定性。

富邦人壽表示，近年已將CSM作為主要經營指標，明年將延續強化高CSM商品方向，特別是健康險與意外險，並結合外溢機制，推出鼓勵健康促進的差異化費率商品，提升客戶黏著度。至於分紅及利變型商品仍是保費收入雙主軸，聚焦長年期、高保障型美元壽險，以減少幣別錯配風險。

台灣人壽同樣鎖定高CSM保障型保單，並因應高齡化趨勢強化健康險布局。台壽預估，2026年新契約保費占比將以利變型保單為最大宗、約50%，分紅與投資型保單各約20%，傳統固定利率壽險約5%~10%，健康險約占5%，顯示利變型仍是帶動保費成長關鍵。

保單 商品 壽險業

