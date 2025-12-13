王道銀：財管、消金漸入佳境

王道銀行（2897）昨（12）日晚間舉行集團耶誕點燈及感恩音樂會，包括王道銀行創辦人駱錦明伉儷、董事長駱怡君、總經理李芳遠等人皆親自出席。由於王道銀行前11月累計個體稅後純益年減29%，駱怡君會後受訪表示，主要因轉投資公司日盛台駿受到大陸經濟景氣拖累所致，她指出，今年股利政策除了希望不要有太大變動之外，也會評估獲利及公司所需要的保留盈餘，將會綜合考量。

王道銀行11月自結個體稅後純益1.42億元，累計前11月個體稅後純益17.95億元，年減29%，駱怡君在會後受訪時表示，今年獲利衰退主要是因轉投資日盛台駿，受到大陸市場經濟景氣不佳而影響所致。她強調，雖然今年大陸市場表現較不佳，但是銀行財富管理、中型市場企業（MME）與消費金融等業務，今年已漸入佳境。

媒體問及，今年現金股利是否會反映獲利衰退幅度？駱怡君則指出，將會做綜合考量，除了希望股利不要有太大變動之外，也會評估獲利及公司所需要的保留盈餘，但因現金股利需要送至董事會討論，未來才能進一步跟大家報告。