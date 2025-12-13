玉山金擬發債185億元

玉山金控（2884）昨（12）日公告將發行無擔保一般順位普通公司債，發行上限新台幣185億元，經主管機關核准後兩年內分次發行。玉山指出，本次預計發行的金控公司債目的是償還屆期之金控公司債及商業本票，為一般的財務操作。

玉山金董事會昨決議擬申請發行無擔保一般順位普通公司債，發行總額上限185億元整，經主管機關核准後兩年內分次發行。發行期間不超過15年。利率則視市場狀況決定。募得價款用途及運用計畫為償還到期債務。此外，本次普通公司債募集及發行承銷商將由子公司玉山銀行擔任，協助銷售及交割事宜。

玉山金即將與三商壽合意併購，採全數換股，雙方預計明年1月23日召開臨時股東會通過後再提交主管機關核准。董事長黃男州已宣示玉山未來三年沒有計劃進行任何普通股現金增資，且金控帳上還有100億元保留盈餘。另研究其他有壽險的金控會發特別股替旗下保險公司增資，倘有需要會以特別股進行，目前預算中以獲利支持成長沒問題。

玉山金財報顯示目前應付債券有2021年、2023年、2024年及2025年第一期及第二期無擔保普通公司債，共計186億元，最快到期的為2021年5月25日發行的20億元，發行期限5年，到期一次還本。

近期金控發債有上月元大金今年度第二次無擔保普通公司債，發行總額80億元。國泰金今年第一期無擔保普通公司債發行總額62億元、第二期258億元、第三期80億元。富邦金8月公告計畫將發行無擔保普通公司債，上限400億元，額度為申報生效後兩年內有效。