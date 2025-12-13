央行報告點出比特幣五個好處 埋下伏筆

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

在全球央行加速探索數位資產之際，捷克央行近日宣布組建「數位資產測試投資組合」，引發國際關注。台灣中央銀行也同步在最新發布的《比特幣是否作為中央銀行儲備資產》報告中，首次系統性揭示對比特幣的官方立場，並針對其納入央行儲備的可行性提出優劣勢分析，為台灣在數位資產政策上的下一步動向埋下伏筆。

央行在《比特幣是否作為中央銀行儲備資產》報告中，首度分析比特幣作為儲備資產的五大優點，顯示我國央行正密切關注比特幣在全球金融架構中的定位變化。

央行點出比特幣五大優勢：第一、「供給固定所帶來的稀缺性」。比特幣發行總量被程式碼限定為2,100萬枚，不受各國央行或政府資產負債表擴張影響，理論上具備抗通膨特性。第二、「去中心化特性可降低制裁風險」。比特幣不受任何國家或單一機構控制，具跨境支付能力，不依賴SWIFT等金融基礎建設，也較不易受到金融制裁影響。隨著地緣政治衝突升溫、美元體系遭部分國家質疑，比特幣逐漸被視為「不會被沒收的資產」。

第三、可分散投資組合、資產多元化。比特幣與股票、債券等傳統資產的歷史相關性普遍偏低，適度納入比特幣，可望提升整體投資組合的風險分散效果。第四、市場流動性與基礎設施已迅速成熟。自2024年美國批准比特幣現貨ETF上市，並開放ETF選擇權後，市場參與者增加、交易深度提升，托管與監理環境也逐步制度化。

第五、戰爭與政治動亂情境下之可攜性。比特幣在戰爭或政治動盪情境下具高可攜性，相較於需儲運成本的黃金，政府只需確保私鑰安全即可跨境轉移資產，對小國或面臨安全威脅的政權而言尤為重要。

