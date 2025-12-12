金管會召開壽險業務聯繫會議 提創新與資本健全四主軸

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會12月12日舉辦「114年壽險業負責人業務聯繫會議暨表揚典禮」，就近期四項重要政策及關注議題與壽險業負責人進行交流，一是鼓勵試辦創新，二是引資入國內建設，三是深化全齡金融服務，四是從資產、負債和淨值面強化壽險業體質。

本次會議由主委彭金隆主持，金管會於本次會議針對近期重要政策措施向與會代表說明，請壽險業持續支持與配合。首先，為鼓勵保險業創新並提升競爭力，金管會鼓勵業者持續透過試辦機制，提供創新保險商品與服務，以滿足不同客群之保障需求。

其次，為協助國內產業發展並形塑發展與回饋兼具之金融環境，金管會持續引導保險業投資國內公共建設、長照事業及實體產業之法令鬆綁及推動措施，鼓勵壽險業於兼顧保戶權益保障及投資風險下，積極參與相關投資，回饋社會。

其三，面對超高齡社會來臨，金管會強調普惠金融精神。鼓勵保險業從客戶真實需求出發，提供適合各年齡層之多元商品與服務，並在推動全齡服務的同時，持續強化防詐等消費者保護措施，建構更友善、安全的金融環境。

最後更重要的是推動資產負債調整與管理，從三面向強化體質。面對實施新的保險負債會計及資本制度的挑戰，金管會將引導業者從「資產」、「負債」及「淨值」三個面向同步進行調整與管理以強化壽險業體質。

在資產面，金管會將持續引導保險業加大國內投資力道，投入公共建設及實體產業，以改善資產負債錯配並降低匯率風險；在負債面，金管會近期已請保發中心就保險商品去長期保證化研議可行性，引導商品結構轉型，建立公平的風險分擔機制；在淨值面，金管會將持續協助業者強化資本結構，並研議更能反映壽險業經營特性及真實避險之會計制度，以有效管理匯率風險，提升資本韌性。

金管會同時表揚「微型保險競賽」、「小額終老保險競賽」、「六大核心及公共建設投資」、「推動董事會多元化政策獎」及「特別貢獻獎」獲獎的壽險公司。

為鼓勵業者相互觀摩優良作法、精進經營績效並提升服務品質，金管會也特別邀請辦理試辦業務、高齡化保險服務及公平待客推動績優的壽險公司分享實務經驗，期藉由同業交流，促進壽險業持續精進與創新發展。

金管會表示，對於壽險業過去一年在配合推動微型保險、高齡化保險、投資六大核心戰略產業及公共建設等政策所作的努力表達感謝，並恭喜今年得獎業者。金管會將持續與業者共同建構穩健、創新且永續的壽險市場。

