聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
王道銀行今日舉辦耶誕點燈活動，董事長駱怡君表示，明年目標將會放在海外布局及用輕資產的方式拓展業務。圖／王道銀提供
王道商業銀行今（12）日晚間舉辦耶誕點燈祈福與音樂會，董事長駱怡君指出，王道銀今年前11月每股稅後純益（EPS）為0.6元、年減29.7%，主要受到中國大陸市場景氣疲弱影響，不過，王道選擇「站穩腳跟」，不會賤賣放貸擔保品，明年經營將以「小心謹慎」為主軸，並持續強化輕資本與海外布局。

根據王道銀公告，今年前11月稅後純益為17.95億元。駱怡君分析，獲利下滑原因包括持股41.64%的日盛台駿國際租賃，受中國大陸景氣不佳影響，加上風險控管優先、不積極衝刺業務，導致轉投資獲利衰退；其次，香港分行部分企業授信戶受中國大陸經濟疲弱影響出現呆帳，但銀行不希望在低點賤賣擔保品；最後則是台灣市場隨美國降息，Swap收益不如去年。

金管會銀行局統計顯示，截至今年10月底，王道銀OBU逾放比為0.74%，海外分支機構逾放比為2.41%，高於同業水準。駱怡君說明，主要是香港分行個案影響，當地買盤多僅願以原價半價、甚至更低價格承接擔保品，銀行選擇等待市場回溫。

展望明年，駱怡君表示，王道銀資本規模相對有限，將更著重以「輕資本」方式發揮銀行特長，並加速數位轉型，包含人工智慧（AI）與穩定幣等新服務。海外方面，除美國子行華信銀行在總經理李芳遠兼任董事長、資產規模突破10億美元外，澳洲雪梨代表人辦事處也朝設立分行準備，目標最快2027年取得執照。

至於併購議題，駱怡君則表示，王道銀「保持open心態」，不論合併或被併，目前仍以把自身做大做強為優先。

駱怡君 王道商業銀行 金管會 人工智慧

相關新聞

台灣將成富裕經濟體？GDP成長「脫離長期趨勢線」 法人這麼說

全球經濟在主要經濟體進入降息循環、通膨壓力反覆、貿易衝擊與地緣政治風險交織下持續震盪，但科技支出與AI相關需求仍是支...

王道銀行今年獲利受大陸市場波及 駱怡君：明年目標著重輕資本

王道銀行（2897）12日晚間舉行集團耶誕點燈及感恩音樂會，由於王道銀行今年獲利因轉投資日盛台駿事業受大陸市況影響而衰退...

站穩腳跟！王道銀董事長駱怡君：明年聚焦輕資本與海外布局

王道商業銀行今（12）日晚間舉辦耶誕點燈祈福與音樂會，董事長駱怡君指出，王道銀今年前11月每股稅後純益（EPS）為0.6...

數位金融競爭揭曉 第一銀行iLEO拿下國家品牌玉山獎首獎成最大贏家

憑藉卓越金融科技創新力與深厚品牌影響力，第一銀行iLEO數位銀行於第22屆「國家品牌玉山獎」中榮獲「最佳品牌首獎」最高榮...

國泰世華CUBE信用卡2026上半年權益出爐！「集精選」新增這通路

國泰世華銀行公布2026上半年CUBE信用卡權益，不僅持續以「多元場景、彈性選擇」為核心，滿足卡友在數位生活、旅遊、購物...

國泰金控整合集團支持社創企業 社創採購額逾2.3億元

經濟部中小及新創企業署12日舉辦2025年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎典禮，國泰金控（...

