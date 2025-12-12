站穩腳跟！王道銀董事長駱怡君：明年聚焦輕資本與海外布局

王道商業銀行今（12）日晚間舉辦耶誕點燈祈福與音樂會，董事長駱怡君指出，王道銀今年前11月每股稅後純益（EPS）為0.6元、年減29.7%，主要受到中國大陸市場景氣疲弱影響，不過，王道選擇「站穩腳跟」，不會賤賣放貸擔保品，明年經營將以「小心謹慎」為主軸，並持續強化輕資本與海外布局。

根據王道銀公告，今年前11月稅後純益為17.95億元。駱怡君分析，獲利下滑原因包括持股41.64%的日盛台駿國際租賃，受中國大陸景氣不佳影響，加上風險控管優先、不積極衝刺業務，導致轉投資獲利衰退；其次，香港分行部分企業授信戶受中國大陸經濟疲弱影響出現呆帳，但銀行不希望在低點賤賣擔保品；最後則是台灣市場隨美國降息，Swap收益不如去年。

金管會銀行局統計顯示，截至今年10月底，王道銀OBU逾放比為0.74%，海外分支機構逾放比為2.41%，高於同業水準。駱怡君說明，主要是香港分行個案影響，當地買盤多僅願以原價半價、甚至更低價格承接擔保品，銀行選擇等待市場回溫。

展望明年，駱怡君表示，王道銀資本規模相對有限，將更著重以「輕資本」方式發揮銀行特長，並加速數位轉型，包含人工智慧（AI）與穩定幣等新服務。海外方面，除美國子行華信銀行在總經理李芳遠兼任董事長、資產規模突破10億美元外，澳洲雪梨代表人辦事處也朝設立分行準備，目標最快2027年取得執照。

至於併購議題，駱怡君則表示，王道銀「保持open心態」，不論合併或被併，目前仍以把自身做大做強為優先。