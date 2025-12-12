數位金融競爭揭曉 第一銀行iLEO拿下國家品牌玉山獎首獎成最大贏家

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
第一銀行iLEO數位銀行勇奪國家品牌玉山獎最高榮譽，董事長邱月琴（左2）、總經理周朝崇（右2）、副總經理蔡淑慧（左1）及副總經理甘美珠（右1）合影。圖／第一銀行提供
憑藉卓越金融科技創新力與深厚品牌影響力，第一銀行iLEO數位銀行於第22屆「國家品牌玉山獎」中榮獲「最佳品牌首獎」最高榮譽，同時拿下「傑出企業類」、四項「最佳產品類」及五項「最佳人氣品牌類」肯定，一舉勇奪11項大獎，由董事長邱月琴代表獲總統賴清德接見表揚，充分展現第一銀行在推動金融服務上的領導地位。

作為第一銀行數位金融核心品牌，iLEO以「簡單、快速、創新、最懂你」為品牌精神，持續打造智慧化、生活化金融服務，不僅連續三年榮獲「最佳人氣品牌」，更於今年勇奪全國最佳品牌首獎；此外，包括第e金網全球資金管理平台及iLEO百元奇基雙雙榮獲最佳產品類獎，數位生活圈則獲得最佳人氣品牌類獎。

iLEO數位帳戶市占為公股銀行第一名，穩居市場領先地位。為回饋客戶支持，2026年iLEO數位帳戶將持續提供新台幣12萬元以內2％高利活存優惠，並享有每月跨行轉帳及跨行提款各10次免手續費，全面滿足客戶資金管理與日常支付需求，致力打造最貼心的數位金融體驗。

在數位服務方面，iLEO APP打造創新功能，「帳單管家」提供客戶一站式管理電、水、瓦斯、電信等帳單，避免漏繳；「安全管家」整合多項智能防詐應用，包括「防詐智慧提醒」、「延遲付款」功能，讓客戶對付款有疑慮時，可選擇延後生效時間，提升整體資產防護強度；同時推出「防詐速查」，可一鍵串聯165打詐儀錶板，協助客戶快速查詢LINE ID、網站等可疑資訊，有效提升金融防護力。

第一銀行iLEO數位銀行將持續應用人工智慧與大數據等創新科技，推動個人化服務、智能風險控管與即時防詐機制，同時結合日常生活場景，實現數位生活圈藍圖，打造更優質的數位金融體驗，並致力於發展綠色金融與ESG（環境、社會、公司治理），貫徹「永續金融，第一品牌」的核心目標。

數位金融 第一銀行 生活 金融科技

