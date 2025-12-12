國泰世華CUBE信用卡2026上半年權益出爐！「集精選」新增這通路

國泰世華銀行公布2026上半年CUBE信用卡權益，不僅持續以「多元場景、彈性選擇」為核心，滿足卡友在數位生活、旅遊、購物及日常消費多樣需求。在權益通路上，延續「玩數位、樂饗購、趣旅行、集精選、慶生月（限當月壽星）」等五大權益，同時針對「集精選」權益擴增「充電停車」消費場域，讓卡友可依個人需求選擇權益方案，於指定通路消費享2%至3.3%小樹點（信用卡）回饋 ，筆筆消費都能獲得實質回饋。

國泰世華銀行洞察市場綠能趨勢，看準電動車市場快速成長與智慧出行需求，2026上半年「集精選」權益新增「充電停車」精選場域，通路涵蓋U-POWER、EVOASIS、EVALUE、TAIL、iCharging、車麻吉（不含加油）、uTagGo（不含月租停車）等，卡友在充電與停車時，也能獲取2%小樹點（信用卡）回饋，致力打造永續生活的承諾，透過串聯智慧出行與支付回饋，卡友於日常出行中輕鬆累積點數，創造便利與價值，讓CUBE信用卡成為消費者生活最強大的支付夥伴。

同時，為讓壽星卡友生日慶祝更添驚喜，2026年第1季「慶生月」權益專屬優惠，壽星於生日當月指定消費可享最高10%小樹點（信用卡） ，並延續廣受好評的「慶生月踩點吉章」任務，活動涵蓋七大主題類別「宜花東精選美食、燒肉鍋物、在地食材餐廳、微醺甜點、日本指定樂園、遊戲娛樂、歡唱KTV及購物享受生活」。壽星卡友只要完成任一子任務消費滿新台幣500元，即可集得一章，集滿三章加碼200點小樹點（信用卡），讓回饋層層堆疊，生日驚喜加倍。此外，新戶於2026年3月底前申辦CUBE信用卡並完成指定任務，更可獲得專屬好禮，開啟專屬回饋新生活。