國泰金控整合集團支持社創企業 社創採購額逾2.3億元

經濟部中小及新創企業署12日舉辦2025年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎典禮，國泰金控（2882）整合集團力量，透過採購社創服務與商品，以行動支持社會創新，第七度贏得「卓越領航獎」首獎佳績。今年度國泰金控再度偕國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，積極落實責任採購原則，年總累積與23家「社創企業」合作，社創企業採購金額突破2.3億元，相較去年成長近四倍，展現國泰力推責任消費的承諾。

國泰自2018年起積極參與「Buying Power」計畫，為第七度榮獲首獎，透過採購商品與服務的過程，深入了解社會創新組織背後的理念與堅持，並逐年發掘、攜手優質社創夥伴共創更好，迄今累計採購社創商品及服務已逾4.5億元，採購項目多元，包含員工教育訓練、保戶服務、VIP活動、交通接駁、辦公大樓溫室氣體盤查與清潔服務等。其中社創服務類採購金額占比89%，社創商品採購金額占比11%，顯見國泰以實際行動支持社創企業，一起發揮影響力共創更好。

國泰人壽從內部推動人才培育，包含職涯諮詢服務、AI實體課程，到外部提供保戶服務與推廣活動，透過多元管道支持社會創新組織發展，實踐責任消費。國泰世華銀行在採購流程中，優先選用具環保認證、綠色標章的產品或支持社會企業，截至今年，社創企業採購金額較去年同期顯著成長近五倍。國泰產險採購多元社企商品，涵蓋永續顧問服務、清潔服務、印刷品等，其中永續顧問服務包含ISO 20400永續採購指南輔導、ISO14064溫室氣體盤查、GHG Protocol (溫室氣體盤查議定書)範疇三及PAS2060碳中和輔導費用，藉由實際行動支持弱勢就業與環境友善。