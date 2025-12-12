快訊

王道銀行今年獲利受大陸市場波及 駱怡君：明年目標著重輕資本

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
王道銀行董事長駱怡君(中立者)。王道銀行／提供
王道銀行董事長駱怡君(中立者)。王道銀行／提供

王道銀行（2897）12日晚間舉行集團耶誕點燈及感恩音樂會，由於王道銀行今年獲利因轉投資日盛台駿事業受大陸市況影響而衰退，被問及明年的股利政策，王道銀行董事長駱怡君在點燈儀式後受訪表示，希望股利不要有太大變動之外，也會反映獲利及公司所需要的保留盈餘，將會綜合考量。

點燈儀式上，包括王道銀行創辦人駱錦明及副總統蕭萬長伉儷、王道銀行董事長駱怡君、總經理李芳遠，董事林杇柴及林坤正、中華票券董事長張政權等人皆出席。

由於王道銀行11月自結個體稅後損益1.42億元，累計前十一月個體稅後損益17.95億元，年減29%。駱怡君表示，今年獲利衰退主要是因轉投資公司日盛台駿，受到大陸經濟景氣市場影響所致，她強調，不希望轉投資事業人員為了要衝業績而不顧風險控管，反而希望以風險控管為主。她指出，雖然今年大陸市場確實比較不好，但是銀行在中型企業（MME）與財富管理（WM）及消金市場，今年也有漸入佳境。

媒體問及，明年的現金股利是否會反映獲利衰退幅度？駱怡君指出，將會做綜合考量，除了會評估希望股利不要有太大變動之外，也會反映獲利及公司所需要的保留盈餘，但因現金股利需要董事會討論，未來才能再跟大家報告。

駱怡君也指出，在銀行本業方面，由於王道銀行資本規模較小，因此在這樣的情況下，對於貸款出去的每一分錢，會更小心謹慎，比較不會一次衝太快，因此王道銀行也確立明年的目標，將著重於輕資本，透過業務轉型發揮銀行的特長，著重於金融科技、AI、穩定幣等相關的服務。

根據金管會銀行局10月底公布國銀逾放，王道銀行在OBU與海外分支機構的逾放金額是明顯高於銀行同業。駱怡君指出，主要是因香港個案的影響，因為香港有些企業是在內地做發展，企業同樣受到內地經濟疲弱的衝擊，因此逾放比率有比較高，但她強調，有足夠的擔保品，只是不希望因為要拉低逾放而賤賣擔保品。

針對併購議題，駱怡君說，一直保持著很開放的心態，都不排除任何可能性，但最根本的還是自己要先做好，充實好自己的體質才是最重要；另外，在海外布局方面，目前美國子行的華信銀行總資產已加入10億美元俱樂部、創投子公司也設立在新加坡，澳洲雪梨代表人辦事處也正式開業，目前正朝向分行來做準備，期望2027年可以正式以分行的身分，深耕於澳洲市場。

針對明年的景氣展望，駱怡君認為，中國大陸經濟今年可能已經偏向谷底，明年有機會逐步往上爬，加上美中競爭之下，在衛星、無人機、AI等領域，相信大陸會有更多商機出現。

