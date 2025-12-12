台灣將成富裕經濟體？GDP成長「脫離長期趨勢線」 法人這麼說

全球經濟在主要經濟體進入降息循環、通膨壓力反覆、貿易衝擊與地緣政治風險交織下持續震盪，但科技支出與AI相關需求仍是支撐景氣的重要動能。法人建議，投資人在年初布局時，應更重視兼顧成長潛力與波動管理的配置策略。

FOMC利率會議後，玉山投信市場策略團隊主管葉家榮分析，自10月利率決議停止縮表後，本次利率決議另外宣布啟動每月400億短債購債規模以維持存款準備金，除購買1年內國庫券以外，不排除購買3年內短期債券，但未來是否持續購買將視屆時情境而定。

葉家榮表示，聯準會在歷經長達兩年的縮減資產負債表後，當前規模已從巔峰時的9兆美元降至6.5兆美元，同時聯準會逆回購交易量（ONRRP）僅剩32億美元，流動性緊縮使短端利率回升，本次短債購買將適時挹注準備金，緩解貨幣市場短期壓力。

市場投資方面，葉家榮指出，2025年第3季美國整體企業獲利普遍超預期。根據統計，S&P 500成分企業每股盈餘年增率有望達到10.3%、遠高於年初市場預期，顯示即使面對供應鏈壓力、成本上升、以及經濟成長放緩的擔憂，美股企業仍展現出經營的彈性與優異的獲利能力，產業上仍看好AI及相關產業能兌現市場期待、實現獲利強勁增長，但需留意短線評價過高風險。

反觀台股市場方面，聯邦投信行銷業務處協理何彥樟表示，觀察台股近五年表現，第1季多為全年波動相對明顯的階段，年初易受景氣預期修正、財報空窗期及國際政策不確定性影響。據財政部資料，預估12月出口規模可望介於610至632億美元，全年出口有機會突破6,000億美元。

何彥樟進一步分析，根據East Asia Economic（EAE）與主計總處（DGBAS）最新資料顯示，台灣實質GDP在疫情後的成長速度，已明顯脫離過去20年的長期趨勢線。

事實上，在2013–2019年間，台灣經濟大致沿著緩步向上的趨勢線成長，但自疫情階段開始，半導體缺貨、AI伺服器需求飆升與科技製造業大規模資本支出，使整體GDP成長曲線加速上揚。

觀察長期發展路徑，這波經濟加速是繼1980年代成功跨越中等收入陷阱後，台灣國家競爭力再次出現質變的重要里程碑。

根據DGBAS資料，台灣近年人均GDP已超越日本與南韓，並逐步朝向歐美先進經濟體的所得區間邁進。全球AI與高效運算浪潮，使台灣成為資料中心、先進晶片與高階製造的核心供應者。

何彥樟直言，供應鏈重組讓台灣在先進製造與晶片供應鏈中變得更具戰略地位，這正是疫情後經濟脫軌向上的關鍵；只要持續提升科技優勢、深化供應鏈與吸引全球投資，台灣未來十年有條件躍升為真正的全球富裕經濟體。