玉山金擬發債185億元 用途為償還到期公司債務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金控（2884）將發行無擔保一般順位普通公司債，發行上限新台幣185億元，經主管機關核准後兩年內分次發行。玉山指出，本次預計發行的金控公司債目的是償還屆期之金控公司債及商業本票，為一般的財務操作。

玉山金董事會12日決議擬申請發行無擔保一般順位普通公司債，發行總額上限185億元整，經主管機關核准後兩年內分次發行。發行期間不超過15年。利率則視市場狀況決定。募得價款用途及運用計畫為償還到期債務。

此外，玉山金控本次普通公司債募集及發行承銷商將由子公司玉山銀行擔任，協助銷售及交割事宜。

玉山金控 公司債 玉山銀行

