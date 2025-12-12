金管會3面向強化壽險體質 引導資金投入國內公建

保險業2026年實施新的保險負債會計與資本制度，金管會今天表示，將引導業者從資產、負債與淨值3大面向同步進行調整，以強化壽險業體質，並會引導保險業加大國內公共建設與實體產業投資力道。

金管會今天舉辦「114年壽險業負責人業務聯繫會議暨表揚典禮」，就近期重要政策及關注議題與壽險業負責人進行交流，並表揚配合政策推動保險業務績效優良的壽險公司。

金管會透過新聞稿指出，這次會議由主委彭金隆主持，表揚微型保險競賽、小額終老保險競賽、六大核心及公共建設投資、推動董事會多元化政策獎及特別貢獻獎獲獎的壽險公司。

此外，金管會也特別邀請辦理試辦業務、高齡化保險服務及公平待客推動績優的壽險分享實務經驗，盼藉由同業交流，促進壽險業創新發展。

金管會在會議中針對4大議題請壽險業持續配合與支持，第1為鼓勵保險業創新並提升競爭力，金管會鼓勵業者持續透過試辦機制，提供創新保險商品與服務，以滿足不同客群需求。

第2為引導資金投入國內建設，落實均衡台灣願景。金管會持續引導保險業投資國內公共建設、長照事業及實體產業的法令鬆綁及推動措施，鼓勵壽險業在兼顧保戶權益與投資風險下，參與相關投資，回饋社會。

第3為深化全齡金融服務，建構防詐安全網。面對超高齡社會來臨，金管會強調普惠金融精神，鼓勵保險業提供適合各年齡層的多元商品與服務，並在推動全齡服務的同時，持續強化防詐等消費者保護措施。

第4為保險業明年面對實施新的保險負債會計及資本制度的挑戰，金管會將引導業者從資產、負債及淨值3面向同步進行調整與管理，強化壽險業體質。資產面，金管會將持續引導保險業加大國內投資力道，投入公共建設及實體產業，改善資產負債錯配並降低匯率風險。

至於負債面，金管會近期已請保發中心就保險商品去長期保證化研議可行性，引導商品結構轉型，建立公平的風險分擔機制；淨值面部分，金管會將持續協助業者強化資本結構，研議更能反映壽險業經營特性及真實避險的會計制度，以有效管理匯率風險，提升資本韌性。