助弱勢族群建立防護網 南山人壽與南山產物積極推動微型保險獲獎

金融監督管理委員會保險局12日舉辦「114年壽險業負責人業務聯繫會議暨表揚典禮」，南山人壽以具體行動落實公益服務業精神，獲頒微型保險競賽「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」及「衝刺獎」三項大獎。而南山產物也在日前的產險業負責人座談會暨表揚典禮上獲得「強制汽車責任保險差異化管理競賽」第二名及「推動董事會多元化政策獎」雙獎。未來，將持續秉持保險業公益服務使命，陪伴國人，讓未來有備而來。

南山人壽期許作為永續健康領航者，持續以多面向策略與行動推展普惠金融，協助經濟弱勢民眾取得基本保障，積極配合政府政策推動「微型保險」，整合南山人壽慈善基金會資源並與全台11個縣市政府及社福機構合作，包括屏東、台東、台中、基隆、台南、彰化、新北、嘉義市，以及金門、馬祖、澎湖等離島地區。保障對象涵蓋低收入戶、中低收入戶、輕度／中度身心障礙者、領有津貼之中低收長者、特殊境遇家庭及弱勢新住民家庭等，協助弱勢族群建立完善的安全防護網。

自2014年迄今，透過南山人壽慈善基金會累計捐助微型保險保費逾新台幣1.3億元，支持超過62萬人次弱勢民眾享有基本保障，撐起穩固的風險防護網。卓越的推動成果，獲頒114年微型保險競賽「身心障礙關懷獎」、「業務績優獎」及「衝刺獎」三項殊榮。

此外，南山產物亦於「114年產險業負責人座談會暨表揚典禮」上獲得肯定，在「強制汽車責任保險差異化管理競賽」中獲得第二名，並同步取得「推動董事會多元化政策獎」肯定。在強制車險的作業上，從承保審查、資料查核到服務流程皆依循主管機關指引不斷精進，透過更嚴謹與一致的作業品質，提升了強制車險整體服務效能。而公司治理方面，南山產物亦透過多項措施落實董事會多元化政策，包括強化董事會結構、提升女性董事比例等，使決策機制更具平衡性與代表性，展現保險業推動多元治理的實質成果。

為呼應聯合國永續發展目標「消弭不平等」，南山人壽自三年前啟動「原鄉關懷列車」，整合企業資源，攜手各地醫院及NGO，前進全台原鄉推廣健康促進。透過改善醫療設備、舉辦義診與健康檢查、宣導慢性病管理知識等方式，提升原鄉部落的健康韌性與長者的自我照護能力。

而面對台灣日益多元的族群結構，南山人壽成立新住民共融小組，聚焦新住民、年輕族群與弱勢族群的金融需求，並以數位工具降低資訊落差，提供多語言及白話文的保險知識與防詐資訊，提升金融素養與風險意識。同時也針對聽語障族群推出多部主題式手語防詐宣導影片，強化防詐辨識力。

南山人壽與南山產物共計獲得五項大獎，未來將持續秉持保險業公益服務使命，積極回應聯合國永續發展目標，致力於消弭不平等並落實普惠金融，充分發揮保險穩定社會的功能，成為國人面對未知風險的重要後盾，陪伴國人，讓未來有備而來。