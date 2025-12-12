快訊

凱基銀行連3年獲國家品牌玉山獎全國首獎 總統接見表揚

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基銀行奪下玉山獎全國首獎，由總經理林素真（第二排左二）代表接受總統賴清德接見表揚。圖／凱基銀行提供
凱基銀行奪下玉山獎全國首獎，由總經理林素真（第二排左二）代表接受總統賴清德接見表揚。圖／凱基銀行提供

凱基銀行以業界首張加密貨幣信用卡「凱基銀行幣享卡」奪下第22屆國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎，昨（11）日由總經理林素真代表接受賴清德總統接見表揚，這是凱基銀行連續3年獲頒國家品牌玉山獎全國首獎。

林素真表示，凱基銀身為國內首家提供虛擬資產交易所服務的銀行，為滿足國內加密貨幣投資客群的需求，推出業界首張「凱基銀行幣享卡」將消費與理財結合在一起，透過信用卡消費點數轉換成加密貨幣，降低民眾進入門檻，以更輕鬆、安全、透明的方式參與加密貨幣市場。

此外，凱基銀看好數位資產未來發展，日前除了獲准「虛擬資產保管業務試辦」之外，更與全球最大美元穩定幣發行商Tether簽署合作備忘錄（MOU），推動跨境金融及虛擬資產應用的創新發展，展現數位金融領域的領導地位，並響應金管會推動虛擬資產法規的政策趨勢。

凱基銀近年來積極推出數位金融創新服務，並持續擴大企業核心影響力，已連續3年榮獲國家品牌玉山獎全國首獎。其中包含以數位創新協助金融弱勢族群取得合理費率的「普惠金融信用貸款」金融服務；快速、方便即時的「智能客服荷包君」打造優質顧客體驗；運用AI及大數據的「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」有效落實防詐及阻擋非法的網路交易，以及本次推出市場首張加密貨幣信用卡「凱基銀行幣享卡」，滿足國內加密貨幣投資客群的需求。未來，凱基銀行將積極運用金融創新科技，擴大金融生態圈，打造全方位及便捷的服務。

