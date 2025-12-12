瞄準冬季泡湯踏雪 玉山銀行信用卡祭旅遊回饋

冬季寒意漸濃，不論是雪國滑雪體驗，或是舒緩身心的溫泉之旅，都成為冬季最受歡迎的旅遊選擇，玉山銀行攜手40家知名旅行社、航空及旅遊平台，推出「泡湯踏雪Chill遊冬季」旅遊期間限定優惠，包括日本航空、易遊網、可樂旅遊、東南旅遊、雄獅旅遊、KKday等，讓卡友在寒冬中感受到暖心回饋。

即日起至2025年12月31日，精選40家旅行社、航空及國內旅遊平台刷玉山信用卡並完成登錄活動，累積滿額最高享2,000元好禮即享券，更能搭配購買指定滑雪行程再享加碼回饋，如：2025年12月31日前，訂購可樂旅遊日韓滑雪團體旅遊指定商品，單筆訂單雙人同行使用玉山信用卡付款可現折2,000元；或年底前於KKday結帳日韓滑雪和雪上活動商品，單筆消費滿3,500元最高享9折優惠。此外，喜歡到日本滑雪的卡友更別錯過，使用熊本熊卡購買雄獅旅遊指定日本滑雪商品，現折2,000元，再贈20吋熊本熊胖胖箱，在日本指定商店消費最高享8.5%現金回饋，透過線上開立臺外幣帳戶並加辦熊本熊日圓雙幣卡，一次完成申請更方便。

玉山推薦喜歡自由行的卡友使用Unicard，新戶申辦享韓國消費最高7.5%回饋，購買指定航空公司機票、訂房最高享4.5%回饋，若選擇【UP選】方案，至2026年6月30日前，回饋上限調高至每月5,000點玉山e point，玉山e point 1點等於1元，更推出超值兌換，多國WiFi、eSIM及機場接送優惠1點即可兌換。限量哩程兌換方案也開跑，只要13,999點即可換取長榮航空35,000哩，換算最高兌換價值達每哩約5.33元，為2025年旅遊哩程累積首選。

玉山銀行除提供豐富的刷卡活動外，更持續提升卡友使用體驗，顧客刷卡消費後，玉山Wallet即時推播通知交易資訊，協助掌握每筆消費明細。此外，完成註冊玉山Wallet會員並開啟「網路交易驗證」功能，即可於每筆網路3D交易時，由生物辨識或密碼認證，確認本人同意之交易，簡化3D安全驗證流程，保障卡友於國外刷卡的便捷與安全，即使在國外收不到簡訊也能安心付款。