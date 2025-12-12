永慶：過半民眾認為第七波信用管制有助抑房價 近七成支持管制到明年
第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，為了能更瞭解消費者對該政策的看法，永慶房屋進行2026年第1季網路會員調查。據調查結果顯示，有超過五成的消費者都認為第七波選擇性信用管制有助於「抑制房價上漲」和「打擊投機炒作」，更有近七成消費者支持該政策延續至2026年，顯示政策獲得多數民意支持。
永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，從去年下半年開始，全國房市受銀行房貸緊縮及央行祭出的第七波信用管制影響，交易量和房價都有所修正。今年也延續去年下半年較低迷的市況，房價也續呈小幅下跌的現象。
在本次調查中，有12%消費者認為信用管制對抑制房價上漲非常有幫助，有41%認為有一點幫助，合計53%認為該政策有效抑制房價上漲。
消費者是否支持第七波選擇性信用管制延續至2026年，陳賜傑分析，根據調查結果顯示，有68%消費者支持第七波選擇性性用管制延續至2026年，顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族族群的購屋負擔將更為加重。
陳賜傑補充，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。
