快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

資金動能充裕 法人建議台美雙布局贏面大

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國聯準會宣布12月再度降息一碼，這是今年的第三次降息，降息趨勢更加明確。統一投信表示，在降息環境下，市場資金動能再獲挹注，全球股市將迎來新一波的投資機會。投資人可以透過定期定額台美雙布局策略，一次掌握從晶片製造到終端應用的完整產業鏈。

鈄一投信表示，統一FANG+ ETF（00757）的定期定額排名，從今年初的第11名，一路晉升至第8名，定期定額戶數增幅逾66%，居國人定期定額最愛海外ETF冠軍。而統一台股增長主動式ETF更是在今年5月底剛掛牌上市後，僅花三個月的時間就擠進定期定額排行榜前20強，且自進榜後，連續三個月排名晉升，現已躍居第14名，定期定額戶數自入榜後暴增近50%，成為台股主動式ETF第一檔入榜的標的。

統一投信指出，在降息循環啟動及全球AI軍備賽持續升溫的雙重利多加持下，美台市場各展所長，同時各具優勢。00757經理人林良一指出，人工智慧運算基礎建設需求仍在升溫，雲端服務商及大型企業的AI投資未見明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張節奏，微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭持續加大資本支出於雲端架構及AI模型部署，且多數公司已具備成熟商業模式、穩定獲利與充裕現金流。在降息環境下評價更具吸引力，中長期成長空間看好。

台股方面，00981A經理人陳釧瑤分析，台股近期指數創高、融資餘額逼近前高，短線易受消息面放大波動，引發獲利了結賣壓。但中長線來看，AI伺服器投資加速趨勢穩固，供應鏈營收獲利持續上修，非AI產業亦緩步復甦，整體企業獲利向上，盤勢維持多頭格局。

展望2026年，投資焦點鎖定三大主軸：一、成長明確且新技術滲透率低的產業鏈，如先進製程、HVDC電源模組/線材、水冷散熱、800G交換器及CCL/PCB新規格；二、進入漲價循環的記憶體與PCB上游材料；三、伺服器機櫃組裝量倍增，相關組裝業者將顯著受惠。

統一投信表示，00757聚焦美股科技龍頭，掌握AI創新的核心動能；00981A則主動選股精準捕捉台股優質企業，兩檔商品一個攻美股、一個攻台股，相輔相成打造台美雙引擎的完整投資組合。在降息循環與AI科技浪潮的趨勢下，投資人可以善用定期定額的方式投資優質ETF參與市場成長，掌握台美市場的成長機會。

降息 定期定額

延伸閱讀

台股高點拉回逾千點…最合適的進場時機！買009803即投資市值更參與成長

聯準會降息 歐股收紅

Fed如市場預期降息1碼 鮑爾暗示降息告一段落

台股高息ETF 抗震力強

相關新聞

永慶：過半民眾認為第七波信用管制有助抑房價 近七成支持管制到明年

第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，為了能更瞭解消費者對該政策的看法，永慶房屋進行2026年第1季網路會員調查。據調查結...

資金動能充裕 法人建議台美雙布局贏面大

美國聯準會宣布12月再度降息一碼，這是今年的第三次降息，降息趨勢更加明確。統一投信表示，在降息環境下，市場資金動能再獲挹...

國泰人壽連7年獲獎 獨董以行動體現最有科技溫度的公平待客

國泰人壽今年再度獲得金管會肯定，為台灣壽險業唯一連續7年獲「公平待客原則評核績優」，展現守護客戶與落實社會責任的堅定承諾...

新台幣午盤升4.9分　暫收31.219元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.219元，升4.9分，成交金額6.71億美元

「假的！假的！假的！」央行急喊三次 詐騙冒名卡匯款套路再升級

台灣詐騙猖獗，連中央銀行也遭詐騙集團冒名利用。央行今天在臉書發文「反詐騙提醒」，強調民眾如果接到聲稱中央銀行的電話通知，...

央行第七波房市信用管制滿周年 逾5成認有效、7成贊成政策續行

中央銀行第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，永慶房屋進行網路會員調查，結果顯示，超過5成的消費者都認為第七波選擇性信用管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。