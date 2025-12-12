資金動能充裕 法人建議台美雙布局贏面大

美國聯準會宣布12月再度降息一碼，這是今年的第三次降息，降息趨勢更加明確。統一投信表示，在降息環境下，市場資金動能再獲挹注，全球股市將迎來新一波的投資機會。投資人可以透過定期定額台美雙布局策略，一次掌握從晶片製造到終端應用的完整產業鏈。

鈄一投信表示，統一FANG+ ETF（00757）的定期定額排名，從今年初的第11名，一路晉升至第8名，定期定額戶數增幅逾66%，居國人定期定額最愛海外ETF冠軍。而統一台股增長主動式ETF更是在今年5月底剛掛牌上市後，僅花三個月的時間就擠進定期定額排行榜前20強，且自進榜後，連續三個月排名晉升，現已躍居第14名，定期定額戶數自入榜後暴增近50%，成為台股主動式ETF第一檔入榜的標的。

統一投信指出，在降息循環啟動及全球AI軍備賽持續升溫的雙重利多加持下，美台市場各展所長，同時各具優勢。00757經理人林良一指出，人工智慧運算基礎建設需求仍在升溫，雲端服務商及大型企業的AI投資未見明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張節奏，微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭持續加大資本支出於雲端架構及AI模型部署，且多數公司已具備成熟商業模式、穩定獲利與充裕現金流。在降息環境下評價更具吸引力，中長期成長空間看好。

台股方面，00981A經理人陳釧瑤分析，台股近期指數創高、融資餘額逼近前高，短線易受消息面放大波動，引發獲利了結賣壓。但中長線來看，AI伺服器投資加速趨勢穩固，供應鏈營收獲利持續上修，非AI產業亦緩步復甦，整體企業獲利向上，盤勢維持多頭格局。

展望2026年，投資焦點鎖定三大主軸：一、成長明確且新技術滲透率低的產業鏈，如先進製程、HVDC電源模組/線材、水冷散熱、800G交換器及CCL/PCB新規格；二、進入漲價循環的記憶體與PCB上游材料；三、伺服器機櫃組裝量倍增，相關組裝業者將顯著受惠。

統一投信表示，00757聚焦美股科技龍頭，掌握AI創新的核心動能；00981A則主動選股精準捕捉台股優質企業，兩檔商品一個攻美股、一個攻台股，相輔相成打造台美雙引擎的完整投資組合。在降息循環與AI科技浪潮的趨勢下，投資人可以善用定期定額的方式投資優質ETF參與市場成長，掌握台美市場的成長機會。