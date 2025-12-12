快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

國泰人壽連7年獲獎 獨董以行動體現最有科技溫度的公平待客

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
獨立董事吳當傑、余佩佩至服務櫃檯觀察客服人員執行防詐提問及客戶關懷，並鼓勵同仁持續強化風險意識，守護客戶資產安全。圖／國泰人壽提供
獨立董事吳當傑、余佩佩至服務櫃檯觀察客服人員執行防詐提問及客戶關懷，並鼓勵同仁持續強化風險意識，守護客戶資產安全。圖／國泰人壽提供

國泰人壽今年再度獲得金管會肯定，為台灣壽險業唯一連續7年獲「公平待客原則評核績優」，展現守護客戶與落實社會責任的堅定承諾。面對數位金融轉型，國壽創新的腳步從未停歇，持續加速數位及AI創新，由獨立董事吳當傑、余佩佩親自帶領高階主管深入第一線服務場景，以客戶視角親身實測智慧保險旅程的各個環節，確保各項服務貼合客戶實際需求。

國泰人壽以「強化治理、雲端轉型、人才深耕」為基礎，推動AI發展與具體行動，讓科技更有溫度。兩位獨董鼓勵員工積極使用，加速提升AI能力，期許運用AI技術的力量，針對高齡及弱勢族群提供更友善、更貼心的服務。

獨董們強調，每賣出一張保單就是一份責任的開始」，將AI技術轉化為助力，確保保險服務在追求科技效率時，兼顧人性的溫度與關懷，打造更公平、更安心的服務體驗。

在服務上，國泰人壽以「三大創新」打造全場景保險新旅程。首先，領先業界推出的保險需求分析工具－「保障金三角」，僅需3秒即可呈現八大保障概況，透過AI技術精準匹配保險商品，不僅提供清晰透明的保障資訊，也能避免銷售不適合商品，維護客戶權益。

同時，國泰人壽榮獲主管機關核准試辦，成為業界首家推出「全場景人臉辨識服務」的公司。客戶僅需註冊一次人臉，不僅縮短身份確認的作業時間，也強化安全性。獨董們親臨服務櫃台，從旁仔細實際觀察臨櫃客戶以人臉辨識完成身分核對，深刻感受到這項創新服務帶來的便利。

線上服務方面，國壽「空中櫃檯」可支援多人遠端同步辦理與無紙化流程，滿足跨地、跨境需求。上線以來，客戶使用滿意度高達98％，尤其是高齡客戶也愛用，有效縮小數位落差，未來也將擴大推廣到身障或行動不便的客戶。

獨董們也親身體驗，透過遠端客服實際體驗保全服務，肯定該項服務帶來便利性的同時，也提出需持續積極強化AI技術、風險管理與資安韌性等前瞻布局。

防詐方面，截至今年10月，國壽已攔阻超過184件詐騙，避免逾新台幣1.5億元的財產損失，占整體業界九成。

國壽串接集團內受詐客戶通報名單，並透過「受詐模型」預測潛在高風險保戶；今年12月將與內政部警政署合作，導入165反詐騙系統平臺的資料，可精準評估客戶是否為潛在受害人，及早介入關懷，達成跨業聯防的目標；同時推出「保單指定聯絡人」服務，讓保戶可指定家屬協助降低受騙風險，兩個月即突破千位客戶申請。

獨董們高度肯定客服團隊的阻詐SOP，同時提醒持續精進員工教育與應對能力，以因應層出不窮的詐騙手法，打造更完善的防詐安全網，守護保戶財產安全。

國泰人壽強調，唯有站在客戶角度，才能打造符合人性關懷的暖心服務。未來將持續深化科技應用，以Simple， Smart，Safe的理念與行動守護更多世代客戶，致力落實公平待客、實現國泰「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神。

獨立董事吳當傑（圖中央）、余佩佩親自帶領高階主管親赴第一線實地督導公平待客及友善金融落實情形，展現對金融消費者權益的高度重視。
獨立董事吳當傑（圖中央）、余佩佩親自帶領高階主管親赴第一線實地督導公平待客及友善金融落實情形，展現對金融消費者權益的高度重視。
獨立董事余佩佩實際操作人臉辨識系統，體驗創新科技在金融服務中的應用。圖／國泰人壽提供
獨立董事余佩佩實際操作人臉辨識系統，體驗創新科技在金融服務中的應用。圖／國泰人壽提供
獨立董事吳當傑體驗「空中櫃檯」服務，模擬受益人變更流程，肯定遠距服務的便利性。圖／國泰人壽提供
獨立董事吳當傑體驗「空中櫃檯」服務，模擬受益人變更流程，肯定遠距服務的便利性。圖／國泰人壽提供

國泰人壽 AI 保險

延伸閱讀

台企銀奪玉山獎雙首獎

國泰投資沃旭大彰化西南風場 上限不超過339.99億

國壽投資沃旭風場339億 拿下大彰化西南案場55%股權

國壽擴ESG版圖 追求穩健收益

相關新聞

永慶：過半民眾認為第七波信用管制有助抑房價 近七成支持管制到明年

第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，為了能更瞭解消費者對該政策的看法，永慶房屋進行2026年第1季網路會員調查。據調查結...

資金動能充裕 法人建議台美雙布局贏面大

美國聯準會宣布12月再度降息一碼，這是今年的第三次降息，降息趨勢更加明確。統一投信表示，在降息環境下，市場資金動能再獲挹...

國泰人壽連7年獲獎 獨董以行動體現最有科技溫度的公平待客

國泰人壽今年再度獲得金管會肯定，為台灣壽險業唯一連續7年獲「公平待客原則評核績優」，展現守護客戶與落實社會責任的堅定承諾...

新台幣午盤升4.9分　暫收31.219元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.219元，升4.9分，成交金額6.71億美元

「假的！假的！假的！」央行急喊三次 詐騙冒名卡匯款套路再升級

台灣詐騙猖獗，連中央銀行也遭詐騙集團冒名利用。央行今天在臉書發文「反詐騙提醒」，強調民眾如果接到聲稱中央銀行的電話通知，...

央行第七波房市信用管制滿周年 逾5成認有效、7成贊成政策續行

中央銀行第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，永慶房屋進行網路會員調查，結果顯示，超過5成的消費者都認為第七波選擇性信用管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。