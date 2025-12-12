快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

「假的！假的！假的！」央行急喊三次 詐騙冒名卡匯款套路再升級

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
民眾如果接到聲稱中央銀行的電話通知，有國外匯入款卡住無法解款，這全都是假的。央行提供
民眾如果接到聲稱中央銀行的電話通知，有國外匯入款卡住無法解款，這全都是假的。央行提供

台灣詐騙猖獗，連中央銀行也遭詐騙集團冒名利用。央行今天在臉書發文「反詐騙提醒」，強調民眾如果接到聲稱中央銀行的電話通知，有國外匯入款卡住無法解款，這全都是假的！假的！假的！很重要，所以要說3次！

近期有假冒中央銀行的電話，聲稱：您有一筆國外匯入匯款卡在中央銀行無法解款，需要提供銀行帳號、提款卡及密碼等資訊，要求先繳「稅金」、「手續費」、「解款費」才能入帳。央行提醒民眾，聽到上述話術，全部都是詐騙！

央行指出，國外匯入款的通知及解款，都是由商業銀行辦理，不會經由中央銀行，而且凡是要求「先付款」才能拿到款項都是詐騙！

遇到這類電話該怎麼辦呢?央行提醒：一、立即掛電話。二、不要提供任何帳號、個資。三、向165 反詐騙專線或您的往來銀行查證。

詐騙集團 央行 外匯

