央行第七波房市信用管制滿周年 逾5成認有效、7成贊成政策續行
中央銀行第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，永慶房屋進行網路會員調查，結果顯示，超過5成的消費者都認為第七波選擇性信用管制有助於「抑制房價上漲」和「打擊投機炒作」，更有近7成消費者支持該政策延續至2026年，顯示政策獲得多數民意支持。
根據調查，共53%消費者認為第七波選擇性信用管制有助於抑制房價上漲。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，從去年下半年開始，全台房市受銀行房貸緊縮及央行祭出信用管制影響，交易量和房價都有所修正。本次調查中，有12%消費者認為信用管制對抑制房價上漲非常有幫助，有41%認為有一點幫助，合計53%認為有效抑制房價上漲。
至於該政策是否有助於打擊投機炒作，調查結果顯示，有17%消費者認為對打擊投機炒作非常有幫助，有42%認為有一點幫助，等於有將近六成的消費者認為該政策對打擊投機炒作有幫助。
陳賜傑說明，自第七波實施後，限制多屋族群貸款成數與貸款年限，使市場資金槓桿被有效壓低，投資客因成本提高而減少進場頻率，整體交易結構更貼近自住需求，房市回歸供需基本面，市場熱度明顯降溫，同時也讓消費者認同該政策有助於打擊投機炒作。
此外，陳賜傑表示，有68%消費者支持信用管制延續至2026年，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。
