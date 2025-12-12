快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

央行第七波房市信用管制滿周年 逾5成認有效、7成贊成政策續行

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行第七波信用管制滿周年，根據永慶房屋調查，逾5成民眾認有效，7成贊成政策續行。圖／永慶房屋提供
央行第七波信用管制滿周年，根據永慶房屋調查，逾5成民眾認有效，7成贊成政策續行。圖／永慶房屋提供

中央銀行第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，永慶房屋進行網路會員調查，結果顯示，超過5成的消費者都認為第七波選擇性信用管制有助於「抑制房價上漲」和「打擊投機炒作」，更有近7成消費者支持該政策延續至2026年，顯示政策獲得多數民意支持。

根據調查，共53%消費者認為第七波選擇性信用管制有助於抑制房價上漲。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，從去年下半年開始，全台房市受銀行房貸緊縮及央行祭出信用管制影響，交易量和房價都有所修正。本次調查中，有12%消費者認為信用管制對抑制房價上漲非常有幫助，有41%認為有一點幫助，合計53%認為有效抑制房價上漲。

至於該政策是否有助於打擊投機炒作，調查結果顯示，有17%消費者認為對打擊投機炒作非常有幫助，有42%認為有一點幫助，等於有將近六成的消費者認為該政策對打擊投機炒作有幫助。

陳賜傑說明，自第七波實施後，限制多屋族群貸款成數與貸款年限，使市場資金槓桿被有效壓低，投資客因成本提高而減少進場頻率，整體交易結構更貼近自住需求，房市回歸供需基本面，市場熱度明顯降溫，同時也讓消費者認同該政策有助於打擊投機炒作。

此外，陳賜傑表示，有68%消費者支持信用管制延續至2026年，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。

消費 房價 市場

延伸閱讀

房屋稅節稅 留意關鍵兩天

收緊數位資產監管！陸企赴港RWA業務急凍 諮詢量2個月大降9成

獨／財政部邀公股董總開會 土地銀行爭取重建總部大樓

中聯資擁題材 展望樂觀

相關新聞

上海商銀穩居銀行股獲利王 這五家銀行前11月賺贏去年

上市銀行股11月獲利出爐，其中，上海商銀（5876）穩坐銀行獲利王，累計前11月稅後EPS已達2.92元，另外，包括上海...

新台幣午盤升4.9分　暫收31.219元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.219元，升4.9分，成交金額6.71億美元

「假的！假的！假的！」央行急喊三次 詐騙冒名卡匯款套路再升級

台灣詐騙猖獗，連中央銀行也遭詐騙集團冒名利用。央行今天在臉書發文「反詐騙提醒」，強調民眾如果接到聲稱中央銀行的電話通知，...

央行第七波房市信用管制滿周年 逾5成認有效、7成贊成政策續行

中央銀行第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，永慶房屋進行網路會員調查，結果顯示，超過5成的消費者都認為第七波選擇性信用管...

台灣人壽攜手華南銀行 「美紅齊旺」分紅保單新上市

台灣人壽攜手華南銀行全新推出「美紅齊旺美元分紅終身壽險」，結合金融與保險雙重優勢，為享退休世代量身打造兼顧家庭保障、資產...

「強勢震盪、輪動為王」 野村投信揭示選股與持有三大依據

野村投信表示，在國際風險偏好改善的帶動下，台股維持「強勢震盪、輪動為王」的節奏，即便短線仍有政策、供應、估值等雜音，但長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。