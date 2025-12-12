台灣人壽攜手華南銀行 「美紅齊旺」分紅保單新上市

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣人壽攜手華南銀行全新推出「美紅齊旺美元分紅終身壽險」，結合金融與保險雙重優勢，為享退休世代量身打造兼顧家庭保障、資產累積與財富傳承商品，提供客戶從從容容、游刃有餘的退休準備選項。

台灣人壽「美紅齊旺美元分紅終身壽險」商品設計，鎖定三大特色：年度與終期分紅分享、美元計價資產配置、世代傳承設計，以滿足客戶面對世代交接與資產管理需求。商品採七年期繳費設計，以美元計價，除享終身保障功能外，亦可透過年度紅利與終期紅利（紅利為非保證給付項目）共享保單經營成果。

同時以美元計價配置，協助客戶分散匯率與單一資產集中風險，讓財富布局更穩健。此外，透過保險契約的指定受益人機制，可明確指定資金歸屬，避免傳統遺產分配爭議，讓財富傳承更順暢、更具效率。

以40歲男性投保「美紅齊旺美元分紅終身壽險」為例，基本保險金額58萬美元、年繳保險費40,020美元，經首期匯款與續期金融轉帳折扣5.0%後（依保費金額、繳費方式等不同而異），實繳年繳保險費為38,019美元、七年總繳保費為約266,133美元。

在「最可能紅利情境」假設（年投資報酬率5.5%下），第六保單年度起即可累積約113.89萬美元保障（保障倍數約4.99倍），並於80歲時可達約135萬美元的身故或完全失能保障，兼具保障與長期資產累積功能（紅利非保證給付，亦可能有紅利為零之情境）。

台灣人壽與華南銀行攜手合作首賣「美紅齊旺美元分紅終身壽險」，透過保單規劃，不僅保障家人經濟安全，還能照顧自己所愛的人，讓幸福與財富延續傳承；另透過美元分紅配置機制，讓客戶在傳承規劃中「從從容容、游刃有餘」，在面臨變動的市場環境下仍可穩步前行，未來將持續推展更多元化商品，打造「穩健傳承、幸福無憂」的未來規劃藍圖。

