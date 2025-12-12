快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

輕熟女還款穩定成銀行房貸VIP客戶 平均核貸成數高於同齡男性

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
輕熟女還款穩定，平均房貸核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以30~40歲女性平均可貸達74.29%最高，被銀行普遍視為優質客群。示意圖。記者藍鈞達／攝影
輕熟女還款穩定，平均房貸核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以30~40歲女性平均可貸達74.29%最高，被銀行普遍視為優質客群。示意圖。記者藍鈞達／攝影

隨著女性經濟能力日漸獨立，「女力」在房市表現已不容小覷。住商機構觀察聯徵中心數據，全台截至第3季為止，各年齡層的購屋人中，女性購屋者平均核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以30~40歲女性平均可貸達74.29%最高，顯示女性被銀行普遍視為優質客群。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，銀行核貸除關注購屋者年齡、性別之外，最重要仍是貸款人財務狀況，若要獲得較優質貸款條件，降低自身財務風險狀況是第一優先。

據聯徵中心數據，觀察全台第1至第3季各年齡層購屋者平均核貸成數，其中最高者為30~40歲女性，平均核貸成數達74.29%，而20~30歲女性則以74.07%次之，兩者平均皆能貸款達74%以上，為各年齡層最高。賴志昶指出，女性整體平均核貸成數皆超越男性，能展現如此高的信用優勢，主要有兩大原因，一是現代女性經濟獨立，且工作穩定程度高於男性，理財觀念也趨於保守穩健，整體違約風險較低，頗受銀行方青睞；二是女性購屋人偏好市區或具有捷運、大眾交通機能之地段，且多尋求小宅類型物件，此類物件與地段保值性皆相當足夠，在銀行鑑價條件上亦較高，因此拉高整體平均核貸成數。

如單看平均貸款利率，則以20~30歲年齡層最低，此類型男女在現今限貸環境之下，平均貸款利率仍僅約2.26~2.28%。賴志昶補充，此類購屋人即是標準首購族，在現今新青安貸款優惠強力助攻之下，不少剛出社會的「購屋小白」能以較優惠利率住進愛屋。

不過，中高年齡者平均貸款利率顯著攀升，如60歲以上購屋族群，利率甚至達2.64~2.66%。賴志昶認為，銀行內部對於貸款人有不成文的公式為「年齡＋貸款年限≦65或75」，若貸款人年齡較高，勢必壓縮到貸款年限，代表每月貸款人要負擔的金額暴增，進而壓縮到其他貸款條件；此外，高齡者購屋之後亦可能會碰到繼承問題，相較健康貸款人，此類族群對銀行方較有風險，因此給予的核貸條件較嚴苛。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，高齡族面臨嚴苛貸款門檻，主因在於銀行的風險管控措施，建議銀髮族購屋時，務必預留較多自備款，並善用子女擔任連帶保證人，來強化償債能力。她補充，目前銀行滿水位環境下，購屋應量力而為，且平時需保持良好財務狀況，並多方詢問銀行鑑價狀況，才能避免歡喜買房，卻陷入貸款不足的窘境。

