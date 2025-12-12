女性房市時代來了！貸款成數完勝男性、這年齡女生銀行最愛

女性房市地位勝過男性！住商機構觀察聯徵中心數據，今年全台各年齡層購屋人，女性購屋者平均核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以30~40歲女性平均可貸達74.29%最高，顯示女性被銀行普遍視為優質客群。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，銀行核貸除關注屋況、購屋者年齡，最重要仍是貸款人財務狀況，因此若要獲得較優質貸款條件，降低自身財務風險狀況才是第一優先。

據聯徵中心數據，全台各年齡層購屋者平均核貸成數，其中最高者為30~40歲女性，平均核貸成數達74.29%，20~30歲女性則以74.07%次之，兩者平均皆能貸款達74%以上，為各年齡層最高。

賴志昶指出，女性整體平均核貸成數皆超越男性，能展現如此高的信用優勢，主要有兩大原因：

一是現代女性經濟獨立，工作穩定程度高於男性，理財觀念也趨於保守穩健，整體違約風險較低，受銀行青睞。

二是女性購屋人偏好市區或具有捷運、大眾交通機能之地段，且多尋求小宅類型物件，此類物件與地段保值性皆相當足夠，在銀行鑑價條件上亦較高，因此拉高整體平均核貸成數。

另觀察貸款利率，則以20~30歲年齡層最低，此類型男女在現今限貸環境之下，平均貸款利率約2.26~2.28%。賴志昶補充，此類購屋人即是標準首購族，在現今新青安貸款優惠強力助攻之下，不少剛出社會的「購屋小白」能以較優惠利率住進愛屋。

反觀中高年齡者平均貸款利率顯著攀升，如60歲以上購屋族群，利率甚至來到2.64~2.66%的水準。

賴志昶表示，銀行內部對於貸款人有不成文公式為「年齡＋貸款年限≦65或75」，因此如貸款人年齡較高，勢必壓縮到貸款年限，代表每月貸款人要負擔的金額暴增，進而壓縮到其他貸款條件。

此外，高齡者購屋之後亦可能會碰到繼承問題，相較健康貸款人，此類族群對銀行方較有風險，因此所給予的核貸條件較顯嚴苛。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，高齡族面臨嚴苛貸款門檻，主因在於銀行的風險管控措施，建議銀髮族購屋時，務必預留較多自備款，並善用子女擔任連帶保證人，來強化償債能力。