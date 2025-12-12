快訊

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

女性房市時代來了！貸款成數完勝男性、這年齡女生銀行最愛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

女性房市地位勝過男性！住商機構觀察聯徵中心數據，今年全台各年齡層購屋人，女性購屋者平均核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以30~40歲女性平均可貸達74.29%最高，顯示女性被銀行普遍視為優質客群。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，銀行核貸除關注屋況、購屋者年齡，最重要仍是貸款人財務狀況，因此若要獲得較優質貸款條件，降低自身財務風險狀況才是第一優先。

據聯徵中心數據，全台各年齡層購屋者平均核貸成數，其中最高者為30~40歲女性，平均核貸成數達74.29%，20~30歲女性則以74.07%次之，兩者平均皆能貸款達74%以上，為各年齡層最高。

賴志昶指出，女性整體平均核貸成數皆超越男性，能展現如此高的信用優勢，主要有兩大原因：

一是現代女性經濟獨立，工作穩定程度高於男性，理財觀念也趨於保守穩健，整體違約風險較低，受銀行青睞。

二是女性購屋人偏好市區或具有捷運、大眾交通機能之地段，且多尋求小宅類型物件，此類物件與地段保值性皆相當足夠，在銀行鑑價條件上亦較高，因此拉高整體平均核貸成數。

另觀察貸款利率，則以20~30歲年齡層最低，此類型男女在現今限貸環境之下，平均貸款利率約2.26~2.28%。賴志昶補充，此類購屋人即是標準首購族，在現今新青安貸款優惠強力助攻之下，不少剛出社會的「購屋小白」能以較優惠利率住進愛屋。

反觀中高年齡者平均貸款利率顯著攀升，如60歲以上購屋族群，利率甚至來到2.64~2.66%的水準。

賴志昶表示，銀行內部對於貸款人有不成文公式為「年齡＋貸款年限≦65或75」，因此如貸款人年齡較高，勢必壓縮到貸款年限，代表每月貸款人要負擔的金額暴增，進而壓縮到其他貸款條件。

此外，高齡者購屋之後亦可能會碰到繼承問題，相較健康貸款人，此類族群對銀行方較有風險，因此所給予的核貸條件較顯嚴苛。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，高齡族面臨嚴苛貸款門檻，主因在於銀行的風險管控措施，建議銀髮族購屋時，務必預留較多自備款，並善用子女擔任連帶保證人，來強化償債能力。

她補充，目前銀行滿水位環境下，購屋應量力而為，且平時需保持良好財務狀況，並多方詢問銀行鑑價狀況，才能避免歡喜買房，卻陷入貸款不足的窘境。

今年第1季~第3季各年齡層貸款成數與利率統計。表／住商機構提供
今年第1季~第3季各年齡層貸款成數與利率統計。表／住商機構提供

女性 年齡 房貸

延伸閱讀

房屋稅節稅 留意關鍵兩天

隨台積電設廠卡位楠梓新核心 「高大之森2」工程0付款 成科技人首選

影／7旬翁墜愛情詐騙陷阱 2所員警接力勸阻保住480萬

感謝兒子照顧他贈百萬給孫女買房 大伯來討遺產法官判敗

相關新聞

上海商銀穩居銀行股獲利王 這五家銀行前11月賺贏去年

上市銀行股11月獲利出爐，其中，上海商銀（5876）穩坐銀行獲利王，累計前11月稅後EPS已達2.92元，另外，包括上海...

央行明確評估：比特幣不符合外匯存底儲備資產要件

針對外界關注的「比特幣是否適合作為外匯存底」議題。中央銀行正式回覆立委質詢，表達比特幣不符合外匯存底必須具備的條件。

女性房市時代來了！貸款成數完勝男性、這年齡女生銀行最愛

女性房市地位勝過男性！住商機構觀察聯徵中心數據，今年全台各年齡層購屋人，女性購屋者平均核貸成數皆高於同年齡男性，其中更以...

Fed 明年降息動向如何影響股、匯市？國泰世華銀一次解答

美國聯準會（Fed）於2025年最後一次會議宣布降息1碼，將聯邦基準利率下調至3.5％～3.75%區間。國泰世華銀行指出...

新台幣開盤升2.8分　為31.24元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.24元開盤，升2.8分

捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合 央行這樣看

近期捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合，台灣中央銀行針對此，也在「比特幣是否作為中央銀行儲備資產」報告中，揭露央行觀點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。