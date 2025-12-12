快訊

上海商銀穩居銀行股獲利王 這五家銀行前11月賺贏去年

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
銀行股11月獲利概況。
上市銀行股11月獲利出爐，其中，上海商銀（5876）穩坐銀行獲利王，累計前11月稅後EPS已達2.92元，另外，包括上海商銀（5876）、彰銀（2801）、台企銀（2834）、聯邦銀（2838）、高雄銀（2836）等五家銀行股今年前11月皆已超越去年全年獲利。

從前11月獲利與去年同期相比來看，高雄銀以年成長率32.91%，成為銀行股獲利成長王；彰銀以年成長23.4%居次；上海商銀年成長18.85%，成為第三名；聯邦銀年成長也同樣超過1成。

上海商銀11月自結稅後純益7.38億元，累計至11月稅後純益141.66億元，不僅前11月獲利已超越去年全年獲利，每股盈餘（EPS）2.92元，仍穩坐銀行股獲利王。

彰化銀行11月單月稅後純益13.02億元，累計前11月合併稅後盈餘168.69億元，較去年同期的136.7億元大幅成長23.4%，前11月獲利也同樣已超越去年全年獲利，累計合併稅後每股盈餘1.43元。

台中銀行（2812）11月稅後純益8.51億元，累計前11月稅後純益為82.91億元，比去年同期的76.07億元，年成長8.99%，每股稅後純益（EPS）1.4元。值得注意的是，累計前11月稅後純益82.91億元，距離2024年全年稅後純益83.09億元，差距僅不到2,000萬元，今年全年獲利可望續創新高。

台企銀11月稅後純益8億元，累計前11月稅後純益115.94億元，與去年同期相比成長9.8%，也已突破2024年全年獲利，累計稅後純益（EPS）1.19元；另外，聯邦銀行11月稅後純益6.31億元，累計前11月稅後純益55.67億元，同樣已超越去年全年獲利，每股稅後盈餘1.16元。

高雄銀行11月稅後純益1.4億元，累計前11月稅後純益11.7億元，不僅比起去年同期成長32.91%，也超越去年全年的9.61億元，每股稅後純益0.62元。

至於遠東銀行（2845）11月稅後純益3.47億元，累計前11月稅後純益38.22億元，與去年同期相比則是衰退7.1%，累計稅後純益（EPS）0.85元；王道銀行（2897）11月稅後純益2.48億元，累計前11月稅後純益30.32億元，年減13.24%，每股稅後純益0.6元。

