Fed 明年降息動向如何影響股、匯市？國泰世華銀一次解答

美國聯準會（Fed）於2025年最後一次會議宣布降息1碼，將聯邦基準利率下調至3.5％～3.75%區間。國泰世華銀行指出，Fed在今年累計降息3碼後，明年預期降息幅度大於本次中位數可能性較大，股市短線震盪，長債殖利率維持陡峭，匯市方面，美元偏弱震盪、亞幣有升值空間。

此次會議決策中，共有10名投票委員支持降息，除9位支持降息1碼外，理事Miran仍主張降息2碼；堪薩斯聯準銀行總裁Schmid、及芝加哥聯邦準備銀行總裁Goolsbee認為應維持利率不變。點陣圖中位數預估2026、2027、2028年降息1、1、0碼，與9月相同；部分鷹、鴿派官員立場轉為中性，以靜待就業、通膨兩難出現轉折。

流動性工具方面，銀行準備金已降至充足水平，Fed將啟動購買短期國庫券，規模每月400億美元。其次，取消常設回購操作的總額限制，確保聯邦基金利率維持在區間範圍內。國泰世華銀行指出，由於Fed上調經濟成長預估，以及關稅對商品通膨的一次性影響預計在明年第一季達到峰值，因此預期明年1月維持利率不變，但隨著Fed主席鮑爾明年5月卸任，以及11月面臨期中選舉壓力下，新任主席可能態度偏鴿，明年將息幅度大於此次中位數的可能性較大。

國泰世華銀行預期，總經方面，由於美國經濟表現穩固，預計2026年維持近2%幅度成長，主要關注3項指標，一是關稅累積的物價壓力，二是K型消費分歧，三是就業需求放緩的情勢發展，預期明年底Fed利率將朝3%邁進，不排除坐3望2的可能性。

股市方面，2026年標普500的EPS年增率持續成長，年增13%，AI題材的延續提供未來股市成長動能，但國泰世華銀提醒，短線需留意邊際利多消息漸鈍，股市上漲動能有限，且震盪空間偏大。

債市方面，近期美債利率走高，反映市場已消化今年降息空間、觀望明年政策節奏，且明年主要各國加大財政，易讓市場擔憂發債規模擴增。國泰世華銀指出，明年聯準會降息，加上美元穩定幣生態將支撐短債需求，帶動短債利率走低，但長債利率下滑空間有限，預期殖利率曲線維持陡峭。

匯市方面，國泰世華銀預期，明年下旬聯準會降息空間擴大，幅度有望大於全球主要央行，帶動中長期美元偏弱震盪，且日銀貨幣正常化，支撐未來亞幣緩步升值空間。惟近期日圓在高市交易及日債賣盤仍未消除疑慮下，預期呈弱勢盤整。