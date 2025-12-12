快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

經典賽／日媒爆料山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 前參謀總長：沒人知道是什麼

捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合 央行這樣看

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
捷克央行數位資產測試投資組合之重點
捷克央行數位資產測試投資組合之重點

近期捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合，台灣中央銀行針對此，也在「比特幣是否作為中央銀行儲備資產」報告中，揭露央行觀點。

央行指出，捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合，但將與其既有國際儲備區隔；而官方貨幣及金融機構論壇(OMFIF)調查顯示，多數央行尚無意願持有數位資產 。

央行表示， 捷克央行(CNB)於2025年11 月13日宣布，以100萬美元購買基於區塊鏈的數位資產測試投資組合，為全球首家公開購買加密貨幣之央行；惟CNB強調，此筆投資總額不會積極增加，且不會納入其國際儲備。

另根據官方貨幣及金融機構論壇(OMFIF)本年 6 月發布之「2025年全球公共投資者報告」，其所調查的央行中，有93%無意持有數位資產，其餘7%為中東地區及1個歐洲國家(捷克)表示考慮中。

OMFIF為獨立智庫，專注於研究經濟政策和公共投資等議題；每年針對全球央行、主權財富基金、退休基金等公共投資者進行資產配置調查，2025年所調查的75家央行樣本涵蓋全球央行儲備5兆美元。

央行 數位

延伸閱讀

央行：比特幣不適合作為央行儲備資產 有四大風險

高盛：金價漲勢還沒結束 因這群人幾乎還沒買

台中藏捷克元素 捷克駐台代表親自走訪還向盧秀燕秀中文

降息行情…00983B補長天期公債、00984B強化A級公司債！阿格力：配置一次到位

相關新聞

國壽投資沃旭風場339億 拿下大彰化西南案場55%股權

國泰金控昨（11）日發布重訊公告，旗下國泰人壽已取得金管會保險局核准，將與子公司國泰電業共同直接投資及間接投資沃旭能源大...

新台幣開盤升2.8分　為31.24元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.24元開盤，升2.8分

捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合 央行這樣看

近期捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合，台灣中央銀行針對此，也在「比特幣是否作為中央銀行儲備資產」報告中，揭露央行觀點...

央行：比特幣不適合作為央行儲備資產 有四大風險

針對比特幣是否作為中央銀行儲備資產議題，中央銀行最新報告指出，比特幣作為儲備資產有四大風險，國際普遍認為比特幣不適合作為...

11月簽單保費收入年增5% 工程險仍呈高成長逾三成

產險市場在今年前 11 月延續穩健走勢，整體簽單保費再度改寫歷史同期新高。根據產險業最新統計，累計簽單保費達 2636....

三商壽增資承諾 金管會點頭

金管會昨（11）日證實，已核准三商壽提出增資承諾，也同意其接軌TW-ICS的15年過渡措施。市場預期，在玉山金挹注資本、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。