捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合 央行這樣看

近期捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合，台灣中央銀行針對此，也在「比特幣是否作為中央銀行儲備資產」報告中，揭露央行觀點。

央行指出，捷克央行宣布成立數位資產測試投資組合，但將與其既有國際儲備區隔；而官方貨幣及金融機構論壇(OMFIF)調查顯示，多數央行尚無意願持有數位資產 。

央行表示， 捷克央行(CNB)於2025年11 月13日宣布，以100萬美元購買基於區塊鏈的數位資產測試投資組合，為全球首家公開購買加密貨幣之央行；惟CNB強調，此筆投資總額不會積極增加，且不會納入其國際儲備。

另根據官方貨幣及金融機構論壇(OMFIF)本年 6 月發布之「2025年全球公共投資者報告」，其所調查的央行中，有93%無意持有數位資產，其餘7%為中東地區及1個歐洲國家(捷克)表示考慮中。

OMFIF為獨立智庫，專注於研究經濟政策和公共投資等議題；每年針對全球央行、主權財富基金、退休基金等公共投資者進行資產配置調查，2025年所調查的75家央行樣本涵蓋全球央行儲備5兆美元。