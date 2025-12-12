快訊

覺得運氣卡卡？命理師曝年底轉運三招…冬至「天赦日」別錯過

找到了？追基隆油汙染元凶搜索將誠 游姓負責人等5人聲押、2人交保

不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

央行：比特幣不適合作為央行儲備資產 有四大風險

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

針對比特幣是否作為中央銀行儲備資產議題，中央銀行最新報告指出，比特幣作為儲備資產有四大風險，國際普遍認為比特幣不適合作為央行儲備資產；另鑑於穩定幣在跨境支付領域之應用潛力，央行將持續評估其發展與影響 。央行也舉國際清算銀行(BIS)、國際貨幣基金(IMF)及世界銀行(World Bank)等國際機構為例，該等機構亦認為比特幣等加密貨幣尚不適合作為央行之儲備資產。

央行最新回覆立委葛如鈞之書面說明資料指出，比特幣作為儲備資產之風險：

1. 劇烈之價格波動：儘管過去加密資產顯示出高報酬的潛力，歷年來比特幣亦多次出現崩跌，即便波動有下降趨勢，惟仍遠高於主要貨幣、美債及黃金之波動性。若央行持有大量比特幣，一旦需在危機時拋售高波動性資產，將有違儲備資產所需之穩定本質。此外，加密資產缺乏內含價值，價值波動進一步影響其安全性，為當前多數央行拒絕將比特幣納入儲備資產的理由。

2. 流動性風險：央行儲備資產必須具有高流動性，而比特幣雖有顯著的交易量，但仍遠不及傳統儲備資產的交易量。此外，加密資產市場有價格操縱的潛在風險，且交易集中在少數交易所與平台，若遇到技術故障或平台破產事件，流動性可能瞬間消失。

3. 資訊安全與託管風險：儘管加密資產背後的區塊鏈技術是以安全性為目的而設計，但整體加密貨幣系統仍有駭客入侵、詐欺及操作失敗等風險。加密資產的託管與傳統金融資產極為不同，更類似於無記名票據，無法「掛失或追回」。對央行而言，網路安全及如何管理私鑰等皆係尚未完全解決的問題。

4. 監管規範架構尚未成熟：央行需要法律明確性及監管監督，以有效管理儲備資產，惟目前監管加密資產的規範仍在發展中，許多國家尚未建立明確的監管架構，且各國間仍存在不一致性；缺乏一致性的監管架構恐導致法律風險，讓央行難以將加密資產納入儲備資產的管理策略中。

央行 比特幣 加密貨幣

延伸閱讀

核安會：核三2028重啟 有可能

法幣走弱、穩定幣崛起！阿格力：00909一次打包支付與加密鏈大趨勢

政府打詐難見成效 藍委緊盯預算效能

內政部鎖小紅書 許宇甄：Tinder詐騙案更多 劉世芳為何不敢封

相關新聞

三商壽增資承諾 金管會點頭

金管會昨（11）日證實，已核准三商壽提出增資承諾，也同意其接軌TW-ICS的15年過渡措施。市場預期，在玉山金挹注資本、...

國壽投資沃旭風場339億 拿下大彰化西南案場55%股權

國泰金控昨（11）日發布重訊公告，旗下國泰人壽已取得金管會保險局核准，將與子公司國泰電業共同直接投資及間接投資沃旭能源大...

11月簽單保費收入年增5% 工程險仍呈高成長逾三成

產險市場在今年前 11 月延續穩健走勢，整體簽單保費再度改寫歷史同期新高。根據產險業最新統計，累計簽單保費達 2636....

中信論壇點出財管趨勢

中國信託銀行呼應亞洲資產管理中心政策，10日於高雄洲際酒店盛大舉辦「亞資領航、勢啟高雄」論壇，以「鏈結全球契機布局世代財...

凱基壽 AI 協作獲肯定

凱基人壽落實「We Share We Link」品牌精神，連結AI共創人機協作新時代。凱基人壽憑藉「SMART Oper...

壽險2025年前11月新保費超越去年

投資市場強勢，帶動投資型與分紅保單買氣，加上降息議題發酵，固定利率商品吸引長期鎖利需求，推升新契約保費收入的成長。根據各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。