11月簽單保費收入年增5% 工程險仍呈高成長逾三成

產險市場在今年前 11 月延續穩健走勢，整體簽單保費再度改寫歷史同期新高。根據產險業最新統計，累計簽單保費達 2636.4 億元，較去年同期成長 5.28％，展現企業投保需求持續增加，市場結構維持穩定，其中工程險表現尤為亮眼，車險市場也看到回溫。

市場集中度部分仍高度集中在前五大業者，包括富邦產險、國泰產險、新光產險、新安東京海上及明台產險，五家合計市占率超過六成。富邦產與國泰產穩坐市場前兩大，新光產與新安東京海上位居第三、第四，明台產險則緊追其後。觀察前 11 月年增率，國泰產險以 7.25％ 的成長幅度位居五大之首，顯示主要業者在大型企業風險承保及個人險市場上仍具優勢。

除了五大產險，美商安達產物與中信產險的成長特別突出。安達產險前 11 月簽單保費達 56.3 億元，年增逾 25％，成為市場中最具成長性的業者之一。該公司近期宣布與中華航空建立策略性合作夥伴關係，推出「購票與旅平險整合」服務，旅客於購票流程即可同步完成自身及同行親友的旅平險加保，為旅遊保險市場帶來新的創新模式。

從險種別表現觀察，工程險成為今年市場擴張的主要驅動力。累計前11月簽單保費達 219.3 億元，年增 36.7％，增幅居各主力險種之冠。市場人士指出，此成長與台灣近年大型基礎建設、半導體廠房擴建及綠能專案密集投資息息相關，相關工程投保需求強勁。

傳統支柱險種火險與車險市場基本盤依舊穩固。火險（含住宅與商業）前 11 月簽單保費約 369.6 億元，需求持續穩定。車險市場則維持緩步成長，前 11 月簽單金額達 1079.2 億元，年增 3.38％，顯示車市回溫及換購潮帶動保險需求。

此外，個人險中的健康險表現亮眼，簽單保費達 53 億元，年增率高達 26.6％，為個人線中成長最快的險種。