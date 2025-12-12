國壽擴ESG版圖 追求穩健收益
為加速解決壽險業幣別錯配問題，將海外資產留在國內，國泰人壽近年積極擴大ESG投資版圖，離岸風電成為布局重心之一。
今年除大彰化西南離岸風電場最新取得保險局核准的投資案，國壽去年曾公告投資沃旭能源大彰化西北離岸風電場，與全球最大離岸風電開發商沃旭能源共同持股，各占50%，未來此類收益穩健的ESG投資標的將是國壽投資聚焦重點之一。
國泰金（2882）2024年10月、11月間兩度公告，將透過旗下特殊目的公司（SPV公司）國泰風能（國壽持股99%、國泰電業持股1%）收購大彰化西北控股公司50%普通及特別股、大彰化西北控股公司，以及大彰化西北離岸風力發電公司兩家公司的50%股東往來債權，總投資額上限273.2億元，其中，國壽出資金額不超過270億4,680萬元。
