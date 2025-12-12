快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

國壽擴ESG版圖 追求穩健收益

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

為加速解決壽險業幣別錯配問題，將海外資產留在國內，國泰人壽近年積極擴大ESG投資版圖，離岸風電成為布局重心之一。

今年除大彰化西南離岸風電場最新取得保險局核准的投資案，國壽去年曾公告投資沃旭能源大彰化西北離岸風電場，與全球最大離岸風電開發商沃旭能源共同持股，各占50%，未來此類收益穩健的ESG投資標的將是國壽投資聚焦重點之一。

國泰金（2882）2024年10月、11月間兩度公告，將透過旗下特殊目的公司（SPV公司）國泰風能（國壽持股99%、國泰電業持股1%）收購大彰化西北控股公司50%普通及特別股、大彰化西北控股公司，以及大彰化西北離岸風力發電公司兩家公司的50%股東往來債權，總投資額上限273.2億元，其中，國壽出資金額不超過270億4,680萬元。

彰化 能源 保險

延伸閱讀

全面導入AI智控節能！大金空調台北國際建材展引領建築永續新標準

以治理為錨驅動環境與社會的雙向創新 邱世寬教授論中小企業的永續策略

茶改場科學呈現友善茶園生態指標 麝香貓、台灣山羌多

第一金 ESG 績優 三領域拿 A

相關新聞

三商壽增資承諾 金管會點頭

金管會昨（11）日證實，已核准三商壽提出增資承諾，也同意其接軌TW-ICS的15年過渡措施。市場預期，在玉山金挹注資本、...

國壽投資沃旭風場339億 拿下大彰化西南案場55%股權

國泰金控昨（11）日發布重訊公告，旗下國泰人壽已取得金管會保險局核准，將與子公司國泰電業共同直接投資及間接投資沃旭能源大...

中信論壇點出財管趨勢

中國信託銀行呼應亞洲資產管理中心政策，10日於高雄洲際酒店盛大舉辦「亞資領航、勢啟高雄」論壇，以「鏈結全球契機布局世代財...

凱基壽 AI 協作獲肯定

凱基人壽落實「We Share We Link」品牌精神，連結AI共創人機協作新時代。凱基人壽憑藉「SMART Oper...

壽險2025年前11月新保費超越去年

投資市場強勢，帶動投資型與分紅保單買氣，加上降息議題發酵，固定利率商品吸引長期鎖利需求，推升新契約保費收入的成長。根據各...

玉山金獲 CDP 雙 A 評級

2025年碳揭露專案（Carbon Disclosure Project,CDP）發布評級結果，玉山金控於氣候變遷、森林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。