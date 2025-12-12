凱基金控 公益月點亮耶誕季

耶誕佳節即將來臨，凱基金控公益月揭開序幕，結合全台最高飄雪耶誕樹，從十二月十六日起推出「聖誕公益市集」與「凱基聖誕．星光之夜」系列活動，讓大家留下屬於二○二五耶誕季幸福記憶，迎接充滿希望的新年。

凱基金控今年的耶誕樹，被網友封為「台北最美」、「今年最佳耶誕節布置獎」。十六日登場的「聖誕公益市集」，匯聚來自全台十六個縣市、卅七個地方創生團隊，及台北嘉佩樂酒店，帶來精緻耶誕糕點、精油香氛、手工香皂、布藝手工包等在地特色商品。

十二月廿四日晚間，「凱基聖誕．星光之夜」搭配定時飄雪燈光秀，以及周邊燈飾與藝術裝置，打造沉浸式的耶誕場景。更安排耶誕老公公見面會、魔術表演、耶誕歌曲演出等，還有老少咸宜的造型氣球、棉花糖、爆米花、熱可可，在溫暖的燈影中，品味屬於歲末的美好與祝福。

第三場公益活動將於明年一月十五日登場，邀請社福機構、小農與地方創生團隊，展售在地農產品、伴手禮、文創小物。另由中華開發文教基金會長期培育的舞者帶來「靈蛇起舞、駿馬奔騰」，象徵送走蛇年，迎來馬到成功的新年。

凱基金控也同步於ＦＢ官方粉絲專頁推出「聖誕祝福活動」，本月十七日起至十二月三十一日，只要在活動貼文寫下耶誕願望或新年期許留言，並標註兩位好友，就有機會獲得韓流天王Rain的演唱會門票，以及價值五百元即享券等好禮。