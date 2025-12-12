快訊

外資匯出 台幣由升翻貶

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
美國聯準會（Fed）10日降息1碼，美元指數回落，但新台幣不升反貶，匯銀分析，主要是外資在台股提款匯出，估昨日外資匯出近10億美元，新台幣以31.268元收盤，貶值6分，成交量為21.255億美元。

台股昨日早盤創高，市場傳出壽險業為了在2026年接軌新制，近期有出脫權值股壓力；加上外資在台股操作由買轉賣，新台幣匯價也「由升轉貶」，早盤一度升至31.12元，升值8.8分；下午盤匯價就都維持在「31.2」開頭的交易，外資明顯匯出。

匯銀分析，Fed利率決策會議結果出爐，除了一如市場預期降息1碼，會議最大亮點在於Fed宣布「重啟購債」。Fed宣布「重啟購債」象徵量化緊縮（QT）階段性告終，從「邊走邊看」轉向具方向性的「護航模式」。市場解讀Fed明年降息空間不大，甚至可能暫停降息。

根據利率點狀圖顯示，官員普遍預測2026年僅會降息一次、2027年還將再降一次，使聯邦資金利率回落至長期目標3%附近。Fed同時上修未來三年GDP成長預測，並下調核心通膨預期，顯示鮑爾對於引導經濟「軟著陸」信心大增。

央行統計，昨日美元指數下跌0.42%，韓元貶值0.21%，新台幣貶值0.19%，日圓升值0.4%，星元升值0.07%，人民幣升值0.06%。

新台幣 Fed 降息

