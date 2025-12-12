國泰投資沃旭大彰化西南風場 上限不超過339.99億
國泰金今天晚間代子公司國泰人壽、國泰電業公告投資沃旭能源大彰化西南離岸風電案場，合計持有大彰化西南控股55%股權，國壽投資總金額不超過新台幣275.4081億元，國泰電業直接跟間接投資金額不超過64.5819億元，合計投資上限339.99億元。
國泰金說明，去年就透過國泰風能間接投資沃旭大彰化西北離岸風場5成股權，投資上限不超過273.2億元；國泰人壽董事會今年4月29日決議參與國內再生能源投資，國壽8月15日進一步公告成為沃旭能源大彰化西南離岸風電案場釋股案優先議約對象，今天則是進一步獲得金管會核准投資此案。
國泰金主管受訪指出，這次分別透過直接跟間接方式投資大彰化西南風場，國泰電業直接取得10%股權，間接投資則由另外設置的國泰貳風能（國壽持股99%、國泰電業持股1%）取得45%股權，合計取得持股55%，總投資上限金額339.99億元。
國泰金進一步解釋，這次公告主要是因為獲得保險局核准，後續還會跟沃旭進行議約，因此投資金額可能還會調整，後續規劃以國泰貳風能、國泰電業來跟沃旭能源簽約，等相關交易先決條件滿足後，再跟沃旭能源進行股權交割。
至於投資考量，國泰金表示，近年ESG（環淨保護、社會責任、公司治理）投資當道，沃旭能源具備技術領先優勢，加上背後有台積電20年的購電合約，投資報酬率相當穩定，因此進行投資。如果把去年投資沃旭大彰化西北離岸風場5成股權金額，加上今天的公告案，風場目前總投資上限金額約613.2億元。
